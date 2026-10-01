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АЗ Алкмар - Твенте 25 Октября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
25 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Твенте

Стартовый состав
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Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Твенте
Энсхеде
28БельгияврЯри Де Бюссер
22НидерландызщЭлайджа Дейкстра
3НидерландызщВаутер Гус
4НидерландызщЛьюис Схаутен
5МексиказщМатео Чавес
8НидерландыпзЙорди Класи
6НидерландыпзПер Копмейнерс
14НидерландыпзКалвин Стенгс
24НидерландынпАюб Ауфкир
11НидерландынпРо-Зангело Дал
9НидерландынпМекс Мердинк
16НидерландыврЙоэль Дроммель
28НидерландызщБарт ван Рой
3НидерландызщРобин Проппер
4НидерландызщРуд Нейстад
29ДаниязщАске Адельгор
6АлжирпзРамиз Зерруки
8ФранцияпзДауда Вайдман
11НидерландыпзДан Ротс
14ИсландиянпКристиан Хлинссон
7ХорватиянпМарко Пьяца
9НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
03.05.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАЗ Алкмар2 : 2Твенте
03.02.2026Кубок Нидерландов1/4 финалаАЗ Алкмар2 : 1 ДВТвенте
30.11.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 14-й турТвенте1 : 0АЗ Алкмар
25.05.2025Нидерланды — ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. ФиналАЗ Алкмар3 : 2Твенте
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турТвенте2 : 3АЗ Алкмар
21.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турАЗ Алкмар1 : 0Твенте
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАЗ Алкмар2 : 1Твенте
13.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турТвенте2 : 1АЗ Алкмар
19.03.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 26-й турТвенте2 : 1АЗ Алкмар
11.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАЗ Алкмар1 : 1Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд923
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар920
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен919
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс918
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте917
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген914
8 Гоу Эхед Иглс1014
9 Херенвен912
10 Эксельсиор911
11 Утрехт911
12 НЕК Неймеген910
13 Спарта99
14 Камбюр99
15 ПЕК Зволле97
16
Стыковая зона
Телстар106
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг96
18
Зона вылета
Виллем II92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АЗ Алкмар
0%
Ничья
0%
Твенте
0%

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