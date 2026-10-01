АЗ Алкмар - Твенте 25 Октября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
25 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Твенте
Энсхеде
|28
|вр
|Яри Де Бюссер
|22
|зщ
|Элайджа Дейкстра
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|4
|зщ
|Льюис Схаутен
|5
|зщ
|Матео Чавес
|8
|пз
|Йорди Класи
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|14
|пз
|Калвин Стенгс
|24
|нп
|Аюб Ауфкир
|11
|нп
|Ро-Зангело Дал
|9
|нп
|Мекс Мердинк
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Дауда Вайдман
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|7
|нп
|Марко Пьяца
|9
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|03.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|3 : 2
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|11.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|20
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|9
|18
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|17
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|14
|8
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Херенвен
|9
|12
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|Утрехт
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Спарта
|9
|9
|14
|Камбюр
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|10
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|9
|2
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