Тулуза - Труа 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жоффри Кюблер (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Тулуза
Тулуза
Труа
Труа
|16
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|22
|зщ
|Рафик Мессали
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|15
|пз
|Арон Дённум
|14
|пз
|Нико Сигур
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
|33
|вр
|Патрик Бич
|2
|зщ
|Lucas Maronnier
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|31
|зщ
|Noah Donkor
|17
|пз
|Антуан Миль
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|29
|пз
|Дерман Карим
|10
|пз
|Merwan Ifnaou
|23
|нп
|Тимоти Нкада
|9
|нп
|Жереми Ле Дуарон
Главные тренеры
|Йенс Бертел Аску
История личных встреч
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 3
|06.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 24-й тур
|1 : 1
|03.10.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 6-й тур
|0 : 0
|27.01.2018
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|09.09.2017
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|07.05.2016
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 0
|02.12.2015
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|16.02.2013
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|29.09.2012
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|7
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Ренн
|7
|13
|7
|Лорьян
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Ланс
|7
|10
|10
|Марсель
|7
|9
|11
|Брест
|8
|9
|12
|Тулуза
|7
|9
|13
|Осер
|7
|9
|14
|Страсбург
|7
|7
|15
|Анже
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Ле-Ман
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|7
|2
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