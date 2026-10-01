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Тулуза - Труа 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жоффри Кюблер (Франция);
Тулуза
Труа

Стартовый состав
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Составы команд
Тулуза
Тулуза
Труа
Труа
16ФранцияврГийом Рест
3СШАзщМарк Маккензи
2ДаниязщРасмус Николайсен
12Кот-д&#039;ИвуарзщChrist Tape
22АлжирзщРафик Мессали
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ДанияпзТомас Йёргенсен
15НорвегияпзАрон Дённум
14КанадапзНико Сигур
20ДаниянпКаспер Тенгстедт
13КанаданпДжейсен Расселл-Роу
33АвстралияврПатрик Бич
2ФранциязщLucas Maronnier
6ФранциязщАдриан Монфрей
4Кот-д&#039;ИвуарзщЖуниор Диас
31ФранциязщNoah Donkor
17ФранцияпзАнтуан Миль
8СенегалпзМухамед Диоп
29ТогопзДерман Карим
10ФранцияпзMerwan Ifnaou
23ФранциянпТимоти Нкада
9ФранциянпЖереми Ле Дуарон
Главные тренеры
ДанияЙенс Бертел Аску
История личных встреч
01.02.2023Франция - Лига 121-й турТулуза4 : 1Труа
14.08.2022Франция - Лига 12-й турТруа0 : 3Тулуза
06.02.2021Франция - Лига 2Лига 2. 24-й турТруа1 : 1Тулуза
03.10.2020Франция - Лига 2Лига 2. 6-й турТулуза0 : 0Труа
27.01.2018Франция - Лига 123-й турТулуза1 : 0Труа
09.09.2017Франция - Лига 15-й турТруа0 : 0Тулуза
07.05.2016Франция - Лига 137-й турТулуза1 : 0Труа
02.12.2015Франция - Лига 116-й турТруа0 : 3Тулуза
16.02.2013Франция - Лига 125-й турТулуза2 : 2Труа
29.09.2012Франция - Лига 17-й турТруа0 : 2Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион714
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль714
4
Лига чемпионов
Париж714
5
Лига Европы
Монако714
6
Лига конференций
Ренн713
7 Лорьян711
8 Ницца811
9 Ланс710
10 Марсель79
11 Брест89
12 Тулуза79
13 Осер79
14 Страсбург77
15 Анже77
16
Стыковая зона
Ле-Ман76
17
Зона вылета
Труа74
18
Зона вылета
Гавр72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тулуза
0%
Ничья
0%
Труа
0%

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