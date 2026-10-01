Удинезе - Милан 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
25 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Генуя, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
|40
|вр
|Мадука Окойе
|28
|зщ
|Умар Соле
|13
|зщ
|Николо Бертола
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|30
|пз
|Георгий Чакветадзе
|11
|пз
|Хассан Камара
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|23
|пз
|Мергим Войвода
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|16
|вр
|Мик Меньян
|34
|зщ
|Марио Хила
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|80
|пз
|Юнус Муса
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|14
|пз
|Лука Модрич
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|22
|нп
|Диегу Морейра
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Рубен Аморим
История личных встреч
|11.04.2026
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 3
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|11.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 4
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|20.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|18.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|4 : 2
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Милан
|7
|15
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Торино
|8
|13
|8
|Кальяри
|8
|13
|9
|Ювентус
|7
|11
|10
|Наполи
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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