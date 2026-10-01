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Удинезе - Милан 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
25 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Генуя, Италия);
Удинезе
Милан

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
40НигерияврМадука Окойе
28ФранциязщУмар Соле
13ИталиязщНиколо Бертола
14ИрландиязщДжеймс Абанква
30ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
11Кот-д&#039;ИвуарпзХассан Камара
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
23КосовопзМергим Войвода
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
24ПольшапзЯкуб Пётровски
9АнглиянпКинан Дэвис
16ФранцияврМик Меньян
34ИспаниязщМарио Хила
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
33ИталиязщДавиде Бартезаги
80СШАпзЮнус Муса
12ФранцияпзАдриен Рабьо
14ХорватияпзЛука Модрич
11СШАнпКристиан Пулишич
22БельгиянпДиегу Морейра
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ПортугалияРубен Аморим
История личных встреч
11.04.2026Италия — Серия А32-й турМилан0 : 3Удинезе
20.09.2025Италия — Серия А4-й турУдинезе0 : 3Милан
11.04.2025Италия — Серия А32-й турУдинезе0 : 4Милан
19.10.2024Италия — Серия А8-й турМилан1 : 0Удинезе
20.01.2024Италия - Серия А21-й турУдинезе2 : 3Милан
04.11.2023Италия - Серия А11-й турМилан0 : 1Удинезе
18.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турУдинезе3 : 1Милан
13.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турМилан4 : 2Удинезе
25.02.2022Италия - Серия А27-й турМилан1 : 1Удинезе
11.12.2021Италия - Серия А17-й турУдинезе1 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Комо817
5
Лига Европы
Милан715
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Торино813
8 Кальяри813
9 Ювентус711
10 Наполи710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Удинезе
0%
Ничья
0%
Милан
0%

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