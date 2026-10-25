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Куртуа выбыл перед «Эль-Класико»: в заявку «Реала» включили Волошина и Лунина

Дата публикации: 25-10-2026 19:10

Куртуа выбыл перед «Эль-Класико»: в заявку «Реала» включили Волошина и Лунина 

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не поможет своей команде в матче с «Барселоной» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Бельгийский вратарь пропустит встречу из-за гриппа. Об этом сообщила пресс-служба «Королевского клуба» на официальном сайте.

Вместо Куртуа в заявку мадридцев включили 19-летнего голкипера Илью Волошина. Также в распоряжении тренерского штаба будет украинский вратарь Андрей Лунин, которому предстоит конкурировать за место в стартовом составе.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится сегодня, 25 октября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 12 матчах во всех турнирах. В двух из них бельгиец сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего вратаря составляет € 15 млн. Отсутствие Куртуа станет кадровой проблемой для «Реала» перед одним из главных матчей сезона, а выбор основного голкипера на встречу с каталонцами теперь зависит от решения тренерского штаба.

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