19:34 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» готовит новую попытку подписать Аит-Нури после летней неудачи

Дата публикации: 25-10-2026 19:00

4. «Манчестер Юнайтед» готовит новую попытку подписать Аит-Нури после летней неудачи 

«Манчестер Юнайтед» вновь рассматривает возможность приобретения левого защитника «Манчестер Сити» Райана Аит-Нури. По информации Africafoot, манкунианцы изучают вариант с арендой 25-летнего алжирца в зимнее трансферное окно.

Одной из причин возможного ухода футболиста называют недостаток игровой практики. Аит-Нури заинтересован в том, чтобы чаще выходить на поле, и поэтому может рассмотреть смену клуба. «Манчестер Юнайтед» уже предпринимал попытку заполучить защитника минувшим летом, однако тогда сторонам не удалось согласовать условия потенциальной сделки.

Теперь английский клуб может вернуться к переговорам и предложить вариант с временным переходом. Такой формат позволил бы манкунианцам усилить левый фланг обороны, а самому игроку — получить больше возможностей для регулярных выступлений. При этом информация о возможной аренде пока остаётся на уровне сообщений источника.

В нынешнем сезоне Аит-Нури провёл три матча во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи. Несмотря на ограниченное количество появлений на поле, защитник продемонстрировал способность приносить пользу команде в атакующих действиях.

Контракт алжирского футболиста с «Манчестер Сити» действует до лета 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 35 млн. Длительное соглашение с нынешним клубом может стать одним из факторов при обсуждении условий возможного перехода.

Таким образом, интерес «Манчестер Юнайтед» к Аит-Нури возобновился на фоне приближения зимнего трансферного окна. Окончательное решение будет зависеть от позиции «Манчестер Сити», условий потенциальной аренды и желания самого футболиста сменить команду ради увеличения игрового времени.

Социальные комментарии Cackle
  • Пиоли заявил о желании вернуться в Серию А после неудачного периода в карьере
    Пиоли заявил о желании вернуться в Серию А после неудачного периода в карьере
    Стефано Пиоли, ранее возглавлявший «Фиорентину», «Интер», «Милан» и другие итальянские команды, выразил готовность вернуться к работе в Серии А....
  • Девять трофеев за неполные два года: почему Кварацхелия выбрал ПСЖ
    Девять трофеев за неполные два года: почему Кварацхелия выбрал ПСЖ
    Грузинский вингер Хвича Кварацхелия в январе 2025 года мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации известного инсайдера Фабрицио...
  • «Спартак» проиграл ЦСКА в дерби и остался за пределами первой четвёрки
    «Спартак» проиграл ЦСКА в дерби и остался за пределами первой четвёрки
    ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в центральном матче 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Московское дерби прошло на стадионе «ВЭБ...
  • «Интер» перевернул матч с «Фиорентиной» и сохранил лидерство в Серии А
    «Интер» перевернул матч с «Фиорентиной» и сохранил лидерство в Серии А
    Миланский «Интер» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в матче 8-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Сан-Сиро»...
  • «Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» и остался на 13-м месте в РПЛ
    «Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» и остался на 13-м месте в РПЛ
    «Ростов» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close