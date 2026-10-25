«Манчестер Юнайтед» готовит новую попытку подписать Аит-Нури после летней неудачи
«Манчестер Юнайтед» вновь рассматривает возможность приобретения левого защитника «Манчестер Сити» Райана Аит-Нури. По информации Africafoot, манкунианцы изучают вариант с арендой 25-летнего алжирца в зимнее трансферное окно.
Одной из причин возможного ухода футболиста называют недостаток игровой практики. Аит-Нури заинтересован в том, чтобы чаще выходить на поле, и поэтому может рассмотреть смену клуба. «Манчестер Юнайтед» уже предпринимал попытку заполучить защитника минувшим летом, однако тогда сторонам не удалось согласовать условия потенциальной сделки.
Теперь английский клуб может вернуться к переговорам и предложить вариант с временным переходом. Такой формат позволил бы манкунианцам усилить левый фланг обороны, а самому игроку — получить больше возможностей для регулярных выступлений. При этом информация о возможной аренде пока остаётся на уровне сообщений источника.
В нынешнем сезоне Аит-Нури провёл три матча во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи. Несмотря на ограниченное количество появлений на поле, защитник продемонстрировал способность приносить пользу команде в атакующих действиях.
Контракт алжирского футболиста с «Манчестер Сити» действует до лета 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 35 млн. Длительное соглашение с нынешним клубом может стать одним из факторов при обсуждении условий возможного перехода.
Таким образом, интерес «Манчестер Юнайтед» к Аит-Нури возобновился на фоне приближения зимнего трансферного окна. Окончательное решение будет зависеть от позиции «Манчестер Сити», условий потенциальной аренды и желания самого футболиста сменить команду ради увеличения игрового времени.
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