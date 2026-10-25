«Манчестер Юнайтед» готовит новую попытку подписать Аит-Нури после летней неудачи

Дата публикации: 25-10-2026 19:00

«Манчестер Юнайтед» вновь рассматривает возможность приобретения левого защитника «Манчестер Сити» Райана Аит-Нури. По информации Africafoot, манкунианцы изучают вариант с арендой 25-летнего алжирца в зимнее трансферное окно.

Одной из причин возможного ухода футболиста называют недостаток игровой практики. Аит-Нури заинтересован в том, чтобы чаще выходить на поле, и поэтому может рассмотреть смену клуба. «Манчестер Юнайтед» уже предпринимал попытку заполучить защитника минувшим летом, однако тогда сторонам не удалось согласовать условия потенциальной сделки.

Теперь английский клуб может вернуться к переговорам и предложить вариант с временным переходом. Такой формат позволил бы манкунианцам усилить левый фланг обороны, а самому игроку — получить больше возможностей для регулярных выступлений. При этом информация о возможной аренде пока остаётся на уровне сообщений источника.

В нынешнем сезоне Аит-Нури провёл три матча во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи. Несмотря на ограниченное количество появлений на поле, защитник продемонстрировал способность приносить пользу команде в атакующих действиях.

Контракт алжирского футболиста с «Манчестер Сити» действует до лета 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 35 млн. Длительное соглашение с нынешним клубом может стать одним из факторов при обсуждении условий возможного перехода.

Таким образом, интерес «Манчестер Юнайтед» к Аит-Нури возобновился на фоне приближения зимнего трансферного окна. Окончательное решение будет зависеть от позиции «Манчестер Сити», условий потенциальной аренды и желания самого футболиста сменить команду ради увеличения игрового времени.