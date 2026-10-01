Марсель - Гавр 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Марсель
Марсель
Гавр
Гавр
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|33
|зщ
|Эмерсон
|21
|зщ
|Найеф Агер
|42
|пз
|Nouhoum Kamissoko
|77
|пз
|Амин Арит
|8
|пз
|Химад Абделли
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|9
|нп
|Амин Гуири
|93
|вр
|Готье Галлон
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|97
|зщ
|Lamine N'Diaye
|15
|зщ
|Аюму Сэко
|20
|пз
|Djibril Ouziad
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|30
|пз
|Sota Nakamura
|9
|нп
|Джош Майя
|25
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Дидье Дигар
История личных встреч
|10.05.2026
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|17.01.2009
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2008
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|7
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Ренн
|7
|13
|7
|Лорьян
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Ланс
|7
|10
|10
|Марсель
|7
|9
|11
|Брест
|8
|9
|12
|Тулуза
|7
|9
|13
|Осер
|7
|9
|14
|Страсбург
|7
|7
|15
|Анже
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Ле-Ман
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|7
|2
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