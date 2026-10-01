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Марсель - Гавр 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Марсель
Гавр

Стартовый состав
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Составы команд
Марсель
Марсель
Гавр
Гавр
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
33Италиязщ Эмерсон
21МароккозщНайеф Агер
42МалипзNouhoum Kamissoko
77МароккопзАмин Арит
8АлжирпзХимад Абделли
14БразилияпзИгор Пайшао
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
9АлжирнпАмин Гуири
93ФранцияврГотье Галлон
5АлжирзщАхмед Туба
97СенегалзщLamine N'Diaye
15ЯпониязщАюму Сэко
20ФранцияпзDjibril Ouziad
14ФранцияпзРассул Ндиайе
26ФранцияпзСаймон Эбоног
7МароккопзАмир Ричардсон
30ЯпонияпзSota Nakamura
9НигериянпДжош Майя
25ТанзаниянпМбвана Саматта
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
10.05.2026Франция — Лига 133-й турГавр0 : 1Марсель
18.10.2025Франция — Лига 18-й турМарсель6 : 2Гавр
10.05.2025Франция — Лига 133-й турГавр1 : 3Марсель
05.01.2025Франция — Лига 116-й турМарсель5 : 1Гавр
19.05.2024Франция - Лига 134-й турГавр1 : 2Марсель
08.10.2023Франция - Лига 18-й турМарсель3 : 0Гавр
17.01.2009Франция - Лига 121-й турМарсель2 : 0Гавр
23.08.2008Франция - Лига 13-й турГавр0 : 1Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион714
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль714
4
Лига чемпионов
Париж714
5
Лига Европы
Монако714
6
Лига конференций
Ренн713
7 Лорьян711
8 Ницца811
9 Ланс710
10 Марсель79
11 Брест89
12 Тулуза79
13 Осер79
14 Страсбург77
15 Анже77
16
Стыковая зона
Ле-Ман76
17
Зона вылета
Труа74
18
Зона вылета
Гавр72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Марсель
0%
Ничья
0%
Гавр
0%

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