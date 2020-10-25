Ренн - Страсбург 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|24
|зщ
|Антони Руо
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|28
|пз
|Адриен Томассон
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|10
|нп
|Людовик Блас
|22
|нп
|Булайе Диа
|90
|нп
|Исса Сумаре
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|4
|зщ
|Хейланд Митчелл
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|36
|зщ
|Осо
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|21
|пз
|Пап Диоп
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|10
|пз
|Джованни Рейна
|7
|пз
|Самуэль Амо-Амейо
|80
|пз
|Жессим Яссин
|40
|нп
|Конрад Хардер
Главные тренеры
|Франк Эз
История личных встреч
|19.04.2026
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 3
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|7
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Ренн
|7
|13
|7
|Лорьян
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Ланс
|7
|10
|10
|Марсель
|7
|9
|11
|Брест
|8
|9
|12
|Тулуза
|7
|9
|13
|Осер
|7
|9
|14
|Страсбург
|7
|7
|15
|Анже
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Ле-Ман
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|7
|2
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