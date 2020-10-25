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Ренн - Страсбург 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Ренн
Страсбург

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
30 Франция вр Брис Самба
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
24 Франция зщ Антони Руо
18 Камерун зщ Махамаду Нагида
95 Польша пз Пшемыслав Франковски
17 Польша пз Себастьян Шиманьски
28 Франция пз Адриен Томассон
21 Франция пз Валентин Ронжье
10 Франция нп Людовик Блас
22 Сенегал нп Булайе Диа
90 Сенегал нп Исса Сумаре
1 Дания вр Филип Йоргенсен
4 Коста-Рика зщ Хейланд Митчелл
16 Швеция зщ Дженезис Антви
36 Испания зщ Осо
31 Германия зщ Карим Кулибали
21 Сенегал пз Пап Диоп
14 Португалия пз Дариу Эсугу
10 США пз Джованни Рейна
7 Англия пз Самуэль Амо-Амейо
80 Марокко пз Жессим Яссин
40 Дания нп Конрад Хардер
Главные тренеры
Франция Франк Эз
История личных встреч
19.04.2026 Франция — Лига 1 30-й тур Страсбург0 : 3Ренн
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Ренн4 : 1Страсбург
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Ренн1 : 0Страсбург
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Страсбург3 : 1Ренн
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Страсбург2 : 0Ренн
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Ренн1 : 1Страсбург
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Ренн3 : 0Страсбург
01.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Страсбург1 : 3Ренн
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург2 : 1Ренн
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Ренн1 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион714
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль714
4
Лига чемпионов
Париж714
5
Лига Европы
Монако714
6
Лига конференций
Ренн713
7 Лорьян711
8 Ницца811
9 Ланс710
10 Марсель79
11 Брест89
12 Тулуза79
13 Осер79
14 Страсбург77
15 Анже77
16
Стыковая зона
Ле-Ман76
17
Зона вылета
Труа74
18
Зона вылета
Гавр72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ренн
0%
Ничья
0%
Страсбург
0%

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