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Реал Сосьедад - Леванте 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
25 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Реал Сосьедад
Леванте

Стартовый состав
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Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Леванте
Валенсия
1ИспанияврАлекс Ремиро
22ИспаниязщЭктор Форт
6ИспаниязщХон Мартин
19СенегалзщМамаду Сарр
17ИспаниязщСерхио Гомес
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
7ИспанияпзАндер Барренечеа
18ИспанияпзКарлос Солер
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
9ИсландиянпОрри Оускарссон
13АвстралияврМэтью Райан
2АлжирзщАйсса Манди
3АвстриязщИфеаньи Ндукве
23ИспаниязщМануэль Санчес
22ГерманиязщДжереми Тольян
6ИспанияпзДаньель Рекена
7ИспанияпзРохер Бруге
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
20ИспанияпзОриоль Эренас
24АргентинанпТьяго Фернандес
9ИспаниянпИван Ромеро
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
04.04.2026Испания — Примера30-й турРеал Сосьедад2 : 0Леванте
20.12.2025Испания — Примера17-й турЛеванте1 : 1Реал Сосьедад
06.05.2022Испания - Примера35-й турЛеванте2 : 1Реал Сосьедад
28.08.2021Испания - Примера3-й турРеал Сосьедад1 : 0Леванте
07.03.2021Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад1 : 0Леванте
19.12.2020Испания - Примера14-й турЛеванте2 : 1Реал Сосьедад
06.07.2020Испания - Примера34-й турЛеванте1 : 1Реал Сосьедад
30.10.2019Испания - Примера11-й турРеал Сосьедад1 : 2Леванте
15.03.2019Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад1 : 1Леванте
09.11.2018Испания - Примера12-й турЛеванте1 : 3Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес1012
8 Осасуна911
9 Депортиво911
10 Сельта911
11 Леванте910
12 Эльче1010
13 Хетафе99
14 Райо Вальекано99
15 Вильярреал99
16 Атлетик Б89
17 Эспаньол98
18
Зона вылета
Расинг98
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Реал Сосьедад
0%
Ничья
0%
Леванте
0%

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