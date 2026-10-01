Реал Сосьедад - Леванте 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
25 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Леванте
Валенсия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|22
|зщ
|Эктор Форт
|6
|зщ
|Хон Мартин
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|18
|пз
|Карлос Солер
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|13
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Айсса Манди
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|6
|пз
|Даньель Рекена
|7
|пз
|Рохер Бруге
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|9
|нп
|Иван Ромеро
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
|04.04.2026
|Испания — Примера
|30-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|06.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|06.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|15.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|09.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|10
|12
|8
|Осасуна
|9
|11
|9
|Депортиво
|9
|11
|10
|Сельта
|9
|11
|11
|Леванте
|9
|10
|12
|Эльче
|10
|10
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Райо Вальекано
|9
|9
|15
|Вильярреал
|9
|9
|16
|Атлетик Б
|8
|9
|17
|Эспаньол
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Расинг
|9
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|10
|5
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