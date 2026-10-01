21:19 ()
Расписание матчей
Суббота 24 октября
Воскресенье 25 октября
Свернуть список

Легия - Лех П 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
25 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Легия
Лех П

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Легия
Варшава
Лех П
Познань
Главные тренеры
ПольшаМарек Папшун
История личных встреч
26.04.2026Польша — Экстракласса30-й турЛех П4 : 0Легия
26.10.2025Польша — Экстракласса13-й турЛегия0 : 0Лех П
11.05.2025Польша — Экстракласса32-й турЛегия0 : 1Лех П
10.11.2024Польша — Экстракласса15-й турЛех П5 : 2Легия
12.05.2024Польша - Экстракласса32-й турЛех П1 : 2Легия
12.11.2023Польша - Экстракласса15-й турЛегия0 : 0Лех П
16.04.2023Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 28-й турЛегия2 : 2Лех П
01.10.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 11-й турЛех П0 : 0Легия
09.04.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 28-й турЛех П1 : 1Легия
17.10.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 11-й турЛегия0 : 1Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1227
2
Лига чемпионов
Лех П1025
3
Лига Европы
Легия1123
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Пяст1220
6 Заглембе Л1219
7 Висла Кр1118
8 Корона1218
9 ГКС Катовице1218
10 Висла Плоцк1014
11 Мотор1213
12 Ягеллония1012
13 Краковия1212
14 Видзев1211
15 Радомяк118
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Легия
0%
Ничья
0%
Лех П
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close