Спортинг - Академику 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
25 Октября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Академику
Визеу
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|8
|пз
|Жоау Симойнш
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
|97
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
|98
|вр
|Ewerton
|75
|зщ
|Робинью
|41
|зщ
|Anthony Correia
|2
|зщ
|Николаос Михелис
|3
|зщ
|Мигель Брау
|8
|пз
|Джихан Кахраман
|7
|пз
|Луиш Силва
|47
|пз
|Lorougnon Gohi
|14
|пз
|Суфьян Мессегем
|31
|пз
|Joao Guilherme
|33
|нп
|Andre Clovis
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|21.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 3
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|09.10.2026
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|19.09.2026
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|13.09.2026
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|8
|18
| 5
Лига конференций
|Академику
|8
|14
|6
|Арока
|8
|14
|7
|Жил Висенте
|8
|14
|8
|Брага
|8
|11
|9
|Алверка
|8
|11
|10
|Эштрела
|8
|10
|11
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|12
|Морейренсе
|8
|8
|13
|Маритиму
|9
|8
|14
|Фамаликан
|8
|7
|15
|Риу Аве
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
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