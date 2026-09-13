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Спортинг - Академику 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
25 Октября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Спортинг
Академику

Стартовый состав
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Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Академику
Визеу
1ПортугалияврРуй Силва
22ИспаниязщИван Фреснеда
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
8ПортугалияпзЖоау Симойнш
5ИспанияпзСерхи Альтмира
77ИталияпзИсса Думбия
10МозамбикпзДжени Катамо
97КолумбиянпЛуис Суарес
19АвстралиянпНестори Иранкунда
98Бразилиявр Ewerton
75Португалиязщ Робинью
41ФранциязщAnthony Correia
2ГрециязщНиколаос Михелис
3ИспаниязщМигель Брау
8ТурцияпзДжихан Кахраман
7ПортугалияпзЛуиш Силва
47Кот-д&#039;ИвуарпзLorougnon Gohi
14ГерманияпзСуфьян Мессегем
31БразилияпзJoao Guilherme
33Бразилиянп Andre Clovis
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
21.10.2026Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турСпортинг2 : 3
13.10.2026Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 2Спортинг
09.10.2026Португалия — Примейра8-й тур1 : 3Спортинг
19.09.2026Португалия — Примейра7-й турСпортинг2 : 2
13.09.2026Португалия — Примейра6-й тур1 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока814
7 Жил Висенте814
8 Брага811
9 Алверка811
10 Эштрела810
11 Витория Гимарайнш98
12 Морейренсе88
13 Маритиму98
14 Фамаликан87
15 Риу Аве87
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спортинг
0%
Ничья
0%
Академику
0%

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