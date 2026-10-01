Сандерленд - Лидс Юнайтед 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
25 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лидс Юнайтед
Лидс
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|10
|нп
|Гарри Уилсон
|11
|нп
|Бренден Ааронсон
|14
|нп
|Лукас Нмеча
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|17.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 2
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|07.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 1
|19.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 2
|04.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Астон Вилла
|8
|11
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|7
|10
|8
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|9
|Эвертон
|7
|10
|10
|Ипсвич Таун
|8
|10
|11
|Халл Сити
|7
|9
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ноттингем Форест
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|7
|6
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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