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Сандерленд - Лидс Юнайтед 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
25 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Сандерленд
Лидс Юнайтед

Стартовый состав
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Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лидс Юнайтед
Лидс
22НидерландыврРобин Руфс
20ФранциязщНорди Мукиэле
13АнглиязщЛюк О'Найен
17МозамбикзщРейнилду Мандава
32Северная ИрландиязщТрай Хам
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
19СенегалпзХабиб Диарра
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
9НидерландынпБрайан Бробби
1АнглияврДжеймс Траффорд
30ШвейцариязщНико Эльведи
5Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
24АнглияпзДжеймс Джастин
2АнглияпзДжейден Богл
4УэльспзИтан Ампаду
22ЯпонияпзАо Танака
10УэльснпГарри Уилсон
11СШАнпБренден Ааронсон
14ГерманиянпЛукас Нмеча
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
03.03.2026Англия — Премьер-лига29-й турЛидс Юнайтед0 : 1Сандерленд
28.12.2025Англия — Премьер-лига18-й турСандерленд1 : 1Лидс Юнайтед
17.02.2025Англия — ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турЛидс Юнайтед2 : 1Сандерленд
04.10.2024Англия — ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСандерленд2 : 2Лидс Юнайтед
09.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турЛидс Юнайтед0 : 0Сандерленд
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
07.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турЛидс Юнайтед1 : 1Сандерленд
19.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСандерленд0 : 2Лидс Юнайтед
04.01.2015Кубок Англии1/32 финалаСандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити821
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Астон Вилла811
7
Лига конференций
Брентфорд710
8 Лидс Юнайтед710
9 Эвертон710
10 Ипсвич Таун810
11 Халл Сити79
12 Ньюкасл Юнайтед78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ноттингем Форест86
18
Зона вылета
Ковентри Сити76
19
Зона вылета
Фулхэм75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сандерленд
0%
Ничья
0%
Лидс Юнайтед
0%

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