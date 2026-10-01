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Фрайбург - Бавария 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
25 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фрайбург
Бавария

Стартовый состав
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Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бавария
Мюнхен
1 Германия вр Мио Бакхаус
29 Германия зщ Филипп Трой
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
33 Франция зщ Жорди Макенго
37 Германия зщ Максимилиан Розенфельдер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
16 Германия пз Янник Энгельхардт
19 Германия пз Ян-Никлас Бесте
7 Германия пз Дерри Шерхант
14 Япония пз Юито Судзуки
31 Хорватия нп Игор Матанович
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
45 Германия пз Александар Павлович
11 Германия пз Натаниэль Браун
7 Германия пз Серж Гнабри
17 Франция пз Майкл Олисе
8 Германия пз Том Бишоф
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Бельгия Венсан Компани
Англия Аарон Данкс
История личных встреч
04.04.2026 Германия — Бундеслига 28-й тур Фрайбург2 : 3Бавария
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Бавария6 : 2Фрайбург
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Фрайбург1 : 2Бавария
01.09.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Бавария2 : 0Фрайбург
01.03.2024 Германия — Бундеслига 24-й тур Фрайбург2 : 2Бавария
08.10.2023 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария3 : 0Фрайбург
08.04.2023 Германия — Бундеслига 27-й тур Фрайбург0 : 1Бавария
04.04.2023 Кубок Германии 1/4 финала Бавария1 : 2Фрайбург
16.10.2022 Германия — Бундеслига 10-й тур Бавария5 : 0Фрайбург
02.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Фрайбург1 : 4Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург613
4
Лига чемпионов
Байер613
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Хоффенхайм66
14 Штутгарт76
15 Шальке-0465
16
Стыковая зона
Падерборн 0765
17
Зона вылета
Унион65
18
Зона вылета
Боруссия М73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фрайбург
0%
Ничья
0%
Бавария
0%

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