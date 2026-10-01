Фрайбург - Бавария 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
25 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|29
|зщ
|Филипп Трой
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|14
|пз
|Юито Судзуки
|31
|нп
|Игор Матанович
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|45
|пз
|Александар Павлович
|11
|пз
|Натаниэль Браун
|7
|пз
|Серж Гнабри
|17
|пз
|Майкл Олисе
|8
|пз
|Том Бишоф
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Венсан Компани
|Аарон Данкс
История личных встреч
|04.04.2026
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|08.04.2023
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2
|16.10.2022
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|5 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Хоффенхайм
|6
|6
|14
|Штутгарт
|7
|6
|15
|Шальке-04
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Унион
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков