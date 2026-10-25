В «Реале» сообщили о гриппе Куртуа, но вратарь надеется сыграть в «Эль-Класико» 

Дата публикации: 25-10-2026 19:12

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассчитывает сыграть против «Барселоны» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, который состоится 25 октября. Несмотря на информацию клуба о заболевании бельгийца гриппом, голкипер надеется успеть восстановиться к встрече. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, Куртуа настроен оптимистично и рассчитывает отправиться вместе с командой в Барселону. Вратарь надеется, что его состояние позволит принять участие в принципиальном противостоянии с каталонцами.

Ранее пресс-служба «Реала» сообщила о заболевании голкипера. На фоне этой информации участие бельгийца в «Эль-Класико» оказалось под вопросом, однако сам футболист не оставляет надежд выйти на поле.

В нынешнем сезоне Куртуа провёл 12 матчей во всех турнирах, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бельгийского вратаря составляет € 15 млн. Окончательное решение об участии Куртуа в матче с «Барселоной» будет зависеть от его состояния перед игрой.