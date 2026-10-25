ЦСКА - Спартак Москва 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
ЦСКА
2 : 0
Спартак М
События матча ЦСКА Москва - ФК Спартак Москва
1'
⚽
Кирилл Глебов (1 - 0)
18'
Кирилл Глебов
24'
⚽
Тамерлан Мусаев (2 - 0)
36'
Матвей Лукин
37'
Пабло Солари
62'
Жоао Виктор
64'
⇄
Игорь Дмитриев / Срджан Бабич
64'
⇄
Гедсон Фернандеш / Виктор Парада
75'
⇄
Матеус Рейс / Тамерлан Мусаев
75'
⇄
Матия Попович / Кирилл Глебов
75'
⇄
Даниил Денисов / Жозе Маркос Маркиньос
75'
⇄
Мирлинд Даку / Роман Зобнин
79'
Матия Попович
85'
Иван Обляков
Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
|39
|вр
|Максим Бориско
|4
|зщ
|Жоао Виктор
|21
|зщ
|Мохамед Аззи
|79
|зщ
|Кирилл Данилов
|90
|зщ
|Матвей Лукин
|3
|пз
|Данил Круговой
|10
|пз
|Иван Обляков
|31
|пз
|Матвей Кисляк
|17
|нп
|Кирилл Глебов
75'
|19
|нп
|Иван Олейников
|11
|нп
|Тамерлан Мусаев
75'
|2
|зщ
|Матеус Рейс
75'
|20
|пз
|Матия Попович
75'
|98
|вр
|Александр Максименко
|6
|зщ
|Срджан Бабич
64'
|33
|зщ
|Виктор Парада
64'
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
|5
|пз
|Эсекьель Барко
|18
|пз
|Наиль Умяров
|25
|пз
|Данил Пруцев
|47
|пз
|Роман Зобнин
75'
|10
|нп
|Маркиньос
75'
|7
|нп
|Пабло Солари
|9
|нп
|Манфред Угальде
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
64'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
64'
|97
|зщ
|Даниил Денисов
75'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
75'
Запасные
|49
|вр
|Владислав Тороп
|85
|вр
|Егор Бесаев
|23
|зщ
|Джамалутдин Абдулкадыров
|7
|пз
|Матеус Алвес
|18
|пз
|Данила Козлов
|52
|пз
|Артём Бандикян
|84
|пз
|Александр Вакулич
|37
|нп
|Энрике Кармо
|62
|нп
|Имран Фиров
|97
|нп
|Максим Воронов
|1
|вр
|Илья Помазун
|56
|вр
|Александр Довбня
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|4
|зщ
|Александер Джику
|17
|пз
|Владислав Саусь
|40
|пз
|Иван Сорокин
|24
|нп
|Никита Массалыга
|62
|нп
|Павел Полех
Главные тренеры
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Хуан Карлос Карседо
Голы
Кирилл Глебов
1:0
1'
Тамерлан Мусаев
Данил Круговой
2:0
24'
Наказания
Кирилл Глебов
18'
Матвей Лукин
36'
Пабло Солари
37'
Жоао Виктор
62'
Матия Попович
79'
Иван Обляков
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Спартак Москва, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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