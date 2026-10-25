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ЦСКА - Спартак Москва 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
ЦСКА
ЦСКА
2 : 0
Спартак М
Спартак М
События матча ЦСКА Москва - ФК Спартак Москва
1'
Кирилл Глебов (1 - 0)
18'
Кирилл Глебов
24'
Тамерлан Мусаев (2 - 0)
36'
Матвей Лукин
37'
Пабло Солари
62'
Жоао Виктор
64'
Игорь Дмитриев / Срджан Бабич
64'
Гедсон Фернандеш / Виктор Парада
75'
Матеус Рейс / Тамерлан Мусаев
75'
Матия Попович / Кирилл Глебов
75'
Даниил Денисов / Жозе Маркос Маркиньос
75'
Мирлинд Даку / Роман Зобнин
79'
Матия Попович
85'
Иван Обляков
Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
39РоссияврМаксим Бориско
4БразилиязщЖоао Виктор
21АлжирзщМохамед Аззи
79РоссиязщКирилл Данилов
90РоссиязщМатвей Лукин
3РоссияпзДанил Круговой
10РоссияпзИван Обляков
31РоссияпзМатвей Кисляк
17РоссиянпКирилл Глебов
75'
19РоссиянпИван Олейников
11РоссиянпТамерлан Мусаев
75'
2БразилиязщМатеус Рейс
75'
20СербияпзМатия Попович
75'
98РоссияврАлександр Максименко
6СербиязщСрджан Бабич
64'
33ИспаниязщВиктор Парада
64'
68РоссиязщРуслан Литвинов
5АргентинапзЭсекьель Барко
18РоссияпзНаиль Умяров
25РоссияпзДанил Пруцев
47РоссияпзРоман Зобнин
75'
10Бразилиянп Маркиньос
75'
7АргентинанпПабло Солари
9Коста-РиканпМанфред Угальде
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
64'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
64'
97РоссиязщДаниил Денисов
75'
19АлбаниянпМирлинд Даку
75'
Запасные
49РоссияврВладислав Тороп
85РоссияврЕгор Бесаев
23РоссиязщДжамалутдин Абдулкадыров
7БразилияпзМатеус Алвес
18РоссияпзДанила Козлов
52АрменияпзАртём Бандикян
84РоссияпзАлександр Вакулич
37БразилиянпЭнрике Кармо
62РоссиянпИмран Фиров
97РоссиянпМаксим Воронов
1РоссияврИлья Помазун
56РоссияврАлександр Довбня
3КамерунзщКристофер Ву
4ГаназщАлександер Джику
17РоссияпзВладислав Саусь
40РоссияпзИван Сорокин
24РоссиянпНикита Массалыга
62РоссиянпПавел Полех
Главные тренеры
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
ИспанияХуан Карлос Карседо
Голы
Кирилл Глебов
1:0
1'
Тамерлан Мусаев
Данил Круговой
2:0
24'
Наказания
Кирилл Глебов
18'
Матвей Лукин
36'
Пабло Солари
37'
Жоао Виктор
62'
Матия Попович
79'
Иван Обляков
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Спартак Москва, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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