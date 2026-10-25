ЦСКА - Спартак Москва 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 ЦСКА 2 : 0 Спартак М События матча ЦСКА Москва - ФК Спартак Москва 1' ⚽ Кирилл Глебов (1 - 0) 18' Кирилл Глебов 24' ⚽ Тамерлан Мусаев (2 - 0) 36' Матвей Лукин 37' Пабло Солари 62' Жоао Виктор 64' ⇄ Игорь Дмитриев / Срджан Бабич 64' ⇄ Гедсон Фернандеш / Виктор Парада 75' ⇄ Матеус Рейс / Тамерлан Мусаев 75' ⇄ Матия Попович / Кирилл Глебов 75' ⇄ Даниил Денисов / Жозе Маркос Маркиньос 75' ⇄ Мирлинд Даку / Роман Зобнин 79' Матия Попович 85' Иван Обляков Составы команд ЦСКА Москва Спартак М Москва 39 вр Максим Бориско 4 зщ Жоао Виктор 21 зщ Мохамед Аззи 79 зщ Кирилл Данилов 90 зщ Матвей Лукин 3 пз Данил Круговой 10 пз Иван Обляков 31 пз Матвей Кисляк 17 нп Кирилл Глебов 75' 19 нп Иван Олейников 11 нп Тамерлан Мусаев 75' 2 зщ Матеус Рейс 75' 20 пз Матия Попович 75' 98 вр Александр Максименко 6 зщ Срджан Бабич 64' 33 зщ Виктор Парада 64' 68 зщ Руслан Литвинов 5 пз Эсекьель Барко 18 пз Наиль Умяров 25 пз Данил Пруцев 47 пз Роман Зобнин 75' 10 нп Маркиньос 75' 7 нп Пабло Солари 9 нп Манфред Угальде 83 пз Жедсон Фернандеш 64' 27 нп Игорь Дмитриев 64' 97 зщ Даниил Денисов 75' 19 нп Мирлинд Даку 75' Запасные 49 вр Владислав Тороп 85 вр Егор Бесаев 23 зщ Джамалутдин Абдулкадыров 7 пз Матеус Алвес 18 пз Данила Козлов 52 пз Артём Бандикян 84 пз Александр Вакулич 37 нп Энрике Кармо 62 нп Имран Фиров 97 нп Максим Воронов 1 вр Илья Помазун 56 вр Александр Довбня 3 зщ Кристофер Ву 4 зщ Александер Джику 17 пз Владислав Саусь 40 пз Иван Сорокин 24 нп Никита Массалыга 62 нп Павел Полех Главные тренеры Дмитрий Игоревич Игдисамов Хуан Карлос Карседо Голы Кирилл Глебов 1:0 1' Тамерлан Мусаев Данил Круговой 2:0 24' Наказания Кирилл Глебов 18' Матвей Лукин 36' Пабло Солари 37' Жоао Виктор 62' Матия Попович 79' Иван Обляков 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Спартак Москва, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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