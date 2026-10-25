Камбьязо может перейти в «Барселону» на фоне возможного ухода Бальде 

Дата публикации: 25-10-2026 19:08

«Барселона» изучает возможность приобретения левого защитника «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Камбьязо. Каталонский клуб рассматривает 26-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Алексу Бальде, если испанец покинет команду. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, туринцы оценивают Камбьязо в € 30 млн. При этом сам «Ювентус» заинтересован в услугах Бальде. «Барселона» рассчитывает получить за своего защитника € 40-50 млн, поэтому возможные переговоры между клубами могут оказаться непростыми.

Кроме того, рассматривается вариант с переходом Бальде в «Рому» во время зимнего трансферного окна. Предполагается, что испанец может отправиться в римскую команду на правах аренды с опцией последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Камбьязо провёл шесть матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2029 года.

При этом оценка туринского клуба заметно отличается от данных Transfermarkt: портал указывает рыночную стоимость итальянского защитника на уровне € 15 млн. Таким образом, в случае перехода Камбьязо в «Барселону» сумма сделки может существенно превысить его текущую оценку на трансферном рынке.