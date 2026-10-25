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Холанд и Доку могут перейти в «Барселону» следующим летом

Дата публикации: 25-10-2026 19:03

Холанд и Доку могут перейти в «Барселону» следующим летом 

«Барселона» начала прорабатывать возможность приобретения двух футболистов «Манчестер Сити» — норвежского нападающего Эрлинга Холанда и бельгийского вингера Жереми Доку. Как сообщает indykaila News на своей странице в социальной сети X, каталонский клуб через посредников вышел на руководство английской команды и дал понять, что готов обсуждать потенциальные трансферы ближайшим летом.

По имеющейся информации, интерес «Барселоны» распространяется сразу на двух игроков атакующей линии действующего клуба из Манчестера. Пока речь идёт о готовности сторон обсуждать возможные сделки, а не о достигнутых договорённостях. Официальных подтверждений переговоров и согласованных условий переходов не приводится.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года и остаётся одним из ключевых игроков команды. В нынешнем сезоне норвежец провёл 11 матчей во всех турнирах и забил 13 голов. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2034 года, что может стать существенным фактором при обсуждении возможного трансфера.

Жереми Доку присоединился к «горожанам» летом 2023 года. В текущем сезоне бельгийский футболист принял участие в шести матчах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Соглашение вингера с «Манчестер Сити» действует до лета 2031 года.

Возможное приобретение Холанда и Доку позволило бы «Барселоне» рассмотреть варианты усиления сразу нескольких позиций в атаке. Однако потенциальные сделки будут зависеть от позиции английского клуба, финансовых условий и готовности футболистов рассматривать смену команды.

На данный момент информация о контактах между клубами основана на сообщении indykaila News. Официальных заявлений «Барселоны» и «Манчестер Сити» по поводу возможных переходов пока не приводилось.

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