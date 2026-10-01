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Риу Аве - Фамаликан 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
25 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Риу Аве
Фамаликан

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
32БразилияврVitor Hugo
20ПортугалиязщЖоау Томе
39БразилиязщГуставо Манша
17ГрециязщМариус Врусаи
54ГрециязщГеоргиос Льявас
5ГрецияпзАндреас Нтои
79ПортугалияпзMiguel Patricio
80ТогопзSebastian Clemmensen
19ФранцияпзМалик Селлуки
7БразилияпзДиого Безерра
11ИспаниянпJalen Blesa
25ЧерногорияврЛазар Царевич
17ПортугалиязщРодригу Пиньейру
4НидерландызщФинн ван Бремен
15ИспаниязщВиктор Рофино
28АнголазщПедру Бонду
8ИспанияпзМаркос Пенья
21ВенгрияпзТамаш Сюч
18ШвейцарияпзРомео Беней
14ПортугалияпзМатиаш Де Аморим
7Бразилияпз Соррисо
70ГрециянпГеоргиос Куциас
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
01.03.2026Португалия — Примейра24-й турРиу Аве0 : 0Фамаликан
28.09.2025Португалия — Примейра7-й турФамаликан0 : 0Риу Аве
10.03.2025Португалия — Примейра25-й турФамаликан1 : 0Риу Аве
04.10.2024Португалия — Примейра8-й турРиу Аве1 : 1Фамаликан
16.02.2024Португалия — Примейра22-й турФамаликан2 : 1Риу Аве
16.09.2023Португалия — Примейра5-й турРиу Аве1 : 1Фамаликан
26.05.2023Португалия - Примейра34-й турРиу Аве2 : 2Фамаликан
22.01.2023Португалия - Примейра17-й турФамаликан0 : 0Риу Аве
21.02.2021Португалия - Примейра20-й турРиу Аве0 : 1Фамаликан
12.12.2020Кубок Португалии4-й раундРиу Аве2 : 1Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока814
7 Жил Висенте814
8 Брага811
9 Алверка811
10 Эштрела810
11 Витория Гимарайнш98
12 Морейренсе88
13 Маритиму98
14 Фамаликан87
15 Риу Аве87
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Риу Аве
0%
Ничья
0%
Фамаликан
0%

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