Риу Аве - Фамаликан 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
25 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Стартовый состав
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Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|32
|вр
|Vitor Hugo
|20
|зщ
|Жоау Томе
|39
|зщ
|Густаво Манша
|17
|зщ
|Мариус Врусаи
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|5
|пз
|Андреас Нтои
|79
|пз
|Miguel Patricio
|80
|пз
|Sebastian Clemmensen
|19
|пз
|Малик Селлуки
|7
|пз
|Диого Безерра
|11
|нп
|Jalen Blesa
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|4
|зщ
|Финн ван Бремен
|15
|зщ
|Виктор Рофино
|28
|зщ
|Педру Бонду
|8
|пз
|Маркос Пенья
|21
|пз
|Тамаш Сюч
|18
|пз
|Ромео Беней
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|7
|пз
|Соррисо
|70
|нп
|Георгиос Куциас
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|01.03.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|8
|18
| 5
Лига конференций
|Академику
|8
|14
|6
|Арока
|8
|14
|7
|Жил Висенте
|8
|14
|8
|Брага
|8
|11
|9
|Алверка
|8
|11
|10
|Эштрела
|8
|10
|11
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|12
|Морейренсе
|8
|8
|13
|Маритиму
|9
|8
|14
|Фамаликан
|8
|7
|15
|Риу Аве
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
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