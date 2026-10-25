Неймар объяснил удаление в матче с «Баией» и обвинил соперника в нечестной игре 

Дата публикации: 25-10-2026 19:05

Нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал удаление в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против «Баии», завершившемся со счётом 1:1. Форвард покинул поле после эпизода с полузащитником соперников Родриго Нестором, который обратил внимание арбитра на то, что бразилец прикрыл рот рукой во время разговора.

После жалобы Нестора судья принял решение удалить Неймара. Позднее бывший футболист «Барселоны» объяснил своё отношение к произошедшему и обвинил оппонента в использовании правил, направленных на борьбу с расизмом.

«То, что Нестор сделал со мной сегодня, я считаю очень серьёзным. Почему серьёзным? Потому что это закон, созданный против расизма. И он решил извлечь выгоду из игры с помощью того, что я закрыл рот рукой и даже ничего ему не сказал.

Конечно, мы оскорбляли друг друга, обменивались колкостями, и это нормально, это часть футбола. Но то, что он сделал, очень серьёзно. Если это закон, созданный против расизма, как он мог такое делать? Это нереально, мне очень грустно из-за того, что произошло, потому что это было очень подло», — приводит слова Неймара UOL.

Таким образом, нападающий «Сантоса» выразил недовольство действиями Нестора и посчитал, что соперник использовал ситуацию с прикрытым ртом в своих интересах. Сам эпизод произошёл во время встречи, в которой команды не смогли выявить победителя.