Барселона - Реал Мадрид 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
25 Октября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|12
|пз
|Хави Эспарт
|7
|пз
|Фермин Лопес
|17
|пз
|Энтони Гордон
|11
|пз
|Рафинья
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|25
|пз
|Ян Диоманде
|15
|пз
|Арда Гюлер
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|10.05.2026
|Испания — Примера
|35-й тур
|2 : 0
|11.01.2026
|Суперкубок Испании
|Финал
|3 : 2
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 3
|26.04.2025
|Кубок Испании
|Финал
|3 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|14.01.2024
|Суперкубок Испании
|Финал
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|10
|12
|8
|Осасуна
|9
|11
|9
|Депортиво
|9
|11
|10
|Сельта
|9
|11
|11
|Леванте
|9
|10
|12
|Эльче
|10
|10
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Райо Вальекано
|9
|9
|15
|Вильярреал
|9
|9
|16
|Атлетик Б
|8
|9
|17
|Эспаньол
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Расинг
|9
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|10
|5
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