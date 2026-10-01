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Барселона - Реал Мадрид 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
25 Октября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Барселона
Реал Мадрид

Стартовый состав
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Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврЖоан Гарсия
2ПортугалиязщЖоау Канселу
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
16Испанияпз Родри
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
12ИспанияпзХави Эспарт
7ИспанияпзФермин Лопес
17АнглияпзЭнтони Гордон
11Бразилияпз Рафинья
1БельгияврТибо Куртуа
16ФранциязщИбраима Конате
17ИспаниязщМарк Кукурелья
14ФранциязщОрельен Тчуамени
4ИспаниязщДин Хёйсен
24НидерландызщДензел Думфрис
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
15ТурцияпзАрда Гюлер
10ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
10.05.2026Испания — Примера35-й турБарселона2 : 0Реал Мадрид
11.01.2026Суперкубок ИспанииФиналБарселона3 : 2Реал Мадрид
26.10.2025Испания — Примера10-й турРеал Мадрид2 : 1Барселона
11.05.2025Испания — Примера35-й турБарселона4 : 3Реал Мадрид
26.04.2025Кубок ИспанииФиналБарселона3 : 2 ДВРеал Мадрид
12.01.2025Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид2 : 5Барселона
26.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Мадрид0 : 4Барселона
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Барселона2 : 1Реал Мадрид
21.04.2024Испания - Примера32-й турРеал Мадрид3 : 2Барселона
14.01.2024Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид4 : 1Барселона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес1012
8 Осасуна911
9 Депортиво911
10 Сельта911
11 Леванте910
12 Эльче1010
13 Хетафе99
14 Райо Вальекано99
15 Вильярреал99
16 Атлетик Б89
17 Эспаньол98
18
Зона вылета
Расинг98
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага105
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Барселона
43%
Ничья
29%
Реал Мадрид
29%

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