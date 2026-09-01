Валенсия - Реал Сосьедад 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|зщ
|Пепелу
|12
|зщ
|Юстин де Хас
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|33
|пз
|Аарон Майоль
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|8
|пз
|Хави Герра
|9
|нп
|Уго Дуро
|7
|нп
|Арно Данжума
|27
|нп
|Давид Оторби
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|6
|зщ
|Хон Мартин
|18
|пз
|Карлос Солер
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|24
|пз
|Лука Сучич
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|Карлос Корберан
|Пеллегрино Матараццо
|17.05.2026
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 4
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Севилья
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|7
|8
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Атлетик Б
|6
|8
|11
|Реал Сосьедад
|6
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Эспаньол
|7
|7
|14
|Вильярреал
|6
|5
|15
|Леванте
|5
|5
|16
|Хетафе
|6
|5
|17
|Эльче
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|6
|3