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Валенсия - Реал Сосьедад 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
20 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Валенсия
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18Испаниязщ Пепелу
12НидерландызщЮстин де Хас
24ИспаниязщПабло Маффео
33ИспанияпзАарон Майоль
2АргентинапзГвидо Родригес
8ИспанияпзХави Герра
9ИспаниянпУго Дуро
7НидерландынпАрно Данжума
27НигериянпДавид Оторби
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
17ИспаниязщСерхио Гомес
5ИспаниязщИгор Субельдия
6ИспаниязщХон Мартин
18ИспанияпзКарлос Солер
7ИспанияпзАндер Барренечеа
24ХорватияпзЛука Сучич
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
17.05.2026Испания — Примера37-й турРеал Сосьедад3 : 4Валенсия
16.08.2025Испания — Примера1-й турВаленсия1 : 1Реал Сосьедад
19.01.2025Испания — Примера20-й турВаленсия1 : 0Реал Сосьедад
28.09.2024Испания — Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0Валенсия
16.05.2024Испания - Примера36-й турРеал Сосьедад1 : 0Валенсия
27.09.2023Испания - Примера7-й турВаленсия0 : 1Реал Сосьедад
25.02.2023Испания - Примера23-й турВаленсия1 : 0Реал Сосьедад
06.11.2022Испания - Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 1Валенсия
06.02.2022Испания - Примера23-й турВаленсия0 : 0Реал Сосьедад
21.11.2021Испания - Примера14-й турРеал Сосьедад0 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Бетис615
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
4
Лига чемпионов
Атлетико М613
5
Лига Европы
Севилья613
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано78
9 Осасуна78
10 Атлетик Б68
11 Реал Сосьедад67
12 Расинг67
13 Эспаньол77
14 Вильярреал65
15 Леванте55
16 Хетафе65
17 Эльче75
18
Зона вылета
Сельта64
19
Зона вылета
Валенсия64
20
Зона вылета
Малага63
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Валенсия
100%
Ничья
0%
Реал Сосьедад
0%

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