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Хорватия - Чехия 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
15 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 6-й тур
Хорватия
Чехия

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Составы команд
Хорватия
Чехия
Главные тренеры
ХорватияСлавен Билич
ИспанияСанти Дения
История личных встреч
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 3. 1-й турЧехия1 : 2Хорватия
09.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 7-й турЧехия0 : 0Хорватия
09.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 4-й турХорватия5 : 1Чехия
18.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа D. 2-й турХорватия1 : 1Чехия
17.06.2016ЧЕ-2016 — финальный раундГруппа DЧехия2 : 2Хорватия
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Хорватия4 : 2Чехия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия510
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия59
4
Зона вылета
Турция50
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания515
2
1/4 финала
Англия512
3
Стыковая зона
Хорватия53
4
Зона вылета
Чехия50
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хорватия
0%
Ничья
0%
Чехия
0%

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