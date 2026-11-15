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Австрия - Ирландия 14 ноября обзор матча

Дата публикации: 15-11-2026
Австрия
Австрия
1 : 0
Ирландия
Ирландия
События матча Австрия - Ирландия
31'
Романо Шмид
49'
Джек Мойлан
60'
Саша Калайджич / Кристоф Ланг
68'
Чипье Огбене / Адам Ида
69'
Джейк О'Брайен / Райан Мэннинг
69'
Харви Вейл / Джек Мойлан
71'
Джейк О'Брайен
74'
Конрад Лаймер
76'
Саша Хорват / Штефан Пош
76'
Рауль Флоруц / Кристоф Баумгартнер
78'
Саша Калайджич (1 - 0)
80'
Босун Лавал / Джеймс Абанква
90'
Давид Аффенгрубер / Романо Шмид
90+3'
Михаэль Грегорич
Составы команд
Австрия
Ирландия
1АвстрияврАлександр Шлагер
5АвстриязщШтефан Пош
76'
3АвстриязщКевин Дансо
20АвстриязщКонрад Лаймер
16АвстриязщФилипп Мвене
15АвстриязщФилипп Линхарт
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
18АвстрияпзРомано Шмид
90'
10АвстрияпзКристоф Баумгартнер
76'
7АвстриянпКристоф Ланг
60'
11АвстриянпМихаэль Грегорич
9АвстриянпСаша Калайджич
60'
21АвстрияпзСаша Хорват
76'
19АвстриянпРауль Флоруч
76'
2АвстриязщДавид Аффенгрубер
90'
1ИрландияврКивин Келлехер
4ИрландиязщДара О'Ши
22ИрландиязщНейтан Коллинз
6ИрландияпзДжейсон Моламби
17ИрландияпзДжек Мойлан
68'
3ИрландияпзЛиам Скэйлз
18ИрландияпзРайан Мэннинг
68'
2ИрландияпзДжеймс Абанква
79'
11ИрландияпзФинн Азаз
10ИрландиянпАдам Айда
68'
7ИрландиянпТрой Пэрротт
5ИрландиязщДжейк О'Брайен
68'
20ИрландияпзЧидози Огбене
68'
19ИрландияпзХарви Вейл
68'
21ИрландиязщБосун Лаваль
79'
Запасные
12АвстрияврФлориан Вигеле
13АвстрияврЛукас Юнгвирт
14АвстриязщФеликс Бахер
23АвстриязщМихаэль Свобода
4АвстриязщЯник Шпальт
8АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
22АвстрияпзЛука Вайнхандль
17АвстриянпЮсуф Демир
16ИрландияврМакс О'Лири
23ИрландияврМарк Траверс
12АнглиязщЛиам Китчинг
15ИрландиязщДжон Иган
8ИрландияпзДжейсон Найт
14ИрландияпзКонор Ковентри
9ИрландиянпТомас Кэннон
13ИрландиянпРокко Вата
Главные тренеры
ГерманияРальф Рангник
ИсландияХеймир Хадльгримссон
Голы
Саша Калайджич
1:0
79'
Наказания
Романо Шмид
31'
Джек Мойлан
49'
Джейк О'Брайен
71'
Конрад Лаймер
74'
Финн Азаз
90+1'
Михаэль Грегорич
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Австрия - Ирландия, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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