Австрия - Ирландия 14 ноября обзор матча Дата публикации: 15-11-2026 Австрия 1 : 0 Ирландия События матча Австрия - Ирландия 31' Романо Шмид 49' Джек Мойлан 60' ⇄ Саша Калайджич / Кристоф Ланг 68' ⇄ Чипье Огбене / Адам Ида 69' ⇄ Джейк О'Брайен / Райан Мэннинг 69' ⇄ Харви Вейл / Джек Мойлан 71' Джейк О'Брайен 74' Конрад Лаймер 76' ⇄ Саша Хорват / Штефан Пош 76' ⇄ Рауль Флоруц / Кристоф Баумгартнер 78' ⚽ Саша Калайджич (1 - 0) 80' ⇄ Босун Лавал / Джеймс Абанква 90' ⇄ Давид Аффенгрубер / Романо Шмид 90+3' Михаэль Грегорич Составы команд Австрия Ирландия 1 вр Александр Шлагер 5 зщ Штефан Пош 76' 3 зщ Кевин Дансо 20 зщ Конрад Лаймер 16 зщ Филипп Мвене 15 зщ Филипп Линхарт 6 пз Николас Зайвальд 18 пз Романо Шмид 90' 10 пз Кристоф Баумгартнер 76' 7 нп Кристоф Ланг 60' 11 нп Михаэль Грегорич 9 нп Саша Калайджич 60' 21 пз Саша Хорват 76' 19 нп Рауль Флоруч 76' 2 зщ Давид Аффенгрубер 90' 1 вр Кивин Келлехер 4 зщ Дара О'Ши 22 зщ Нейтан Коллинз 6 пз Джейсон Моламби 17 пз Джек Мойлан 68' 3 пз Лиам Скэйлз 18 пз Райан Мэннинг 68' 2 пз Джеймс Абанква 79' 11 пз Финн Азаз 10 нп Адам Айда 68' 7 нп Трой Пэрротт 5 зщ Джейк О'Брайен 68' 20 пз Чидози Огбене 68' 19 пз Харви Вейл 68' 21 зщ Босун Лаваль 79' Запасные 12 вр Флориан Вигеле 13 вр Лукас Юнгвирт 14 зщ Феликс Бахер 23 зщ Михаэль Свобода 4 зщ Яник Шпальт 8 пз Чуквубуйке Адаму 22 пз Лука Вайнхандль 17 нп Юсуф Демир 16 вр Макс О'Лири 23 вр Марк Траверс 12 зщ Лиам Китчинг 15 зщ Джон Иган 8 пз Джейсон Найт 14 пз Конор Ковентри 9 нп Томас Кэннон 13 нп Рокко Вата Главные тренеры Ральф Рангник Хеймир Хадльгримссон Голы Саша Калайджич 1:0 79' Наказания Романо Шмид 31' Джек Мойлан 49' Джейк О'Брайен 71' Конрад Лаймер 74' Финн Азаз 90+1' Михаэль Грегорич 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Австрия - Ирландия, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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