Австрия - Ирландия 14 ноября обзор матча
Дата публикации: 15-11-2026
Австрия
1 : 0
Ирландия
События матча Австрия - Ирландия
31'
Романо Шмид
49'
Джек Мойлан
60'
⇄
Саша Калайджич / Кристоф Ланг
68'
⇄
Чипье Огбене / Адам Ида
69'
⇄
Джейк О'Брайен / Райан Мэннинг
69'
⇄
Харви Вейл / Джек Мойлан
71'
Джейк О'Брайен
74'
Конрад Лаймер
76'
⇄
Саша Хорват / Штефан Пош
76'
⇄
Рауль Флоруц / Кристоф Баумгартнер
78'
⚽
Саша Калайджич (1 - 0)
80'
⇄
Босун Лавал / Джеймс Абанква
90'
⇄
Давид Аффенгрубер / Романо Шмид
90+3'
Михаэль Грегорич
Составы команд
Австрия
Ирландия
|1
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Штефан Пош
76'
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|20
|зщ
|Конрад Лаймер
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|18
|пз
|Романо Шмид
90'
|10
|пз
|Кристоф Баумгартнер
76'
|7
|нп
|Кристоф Ланг
60'
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|9
|нп
|Саша Калайджич
60'
|21
|пз
|Саша Хорват
76'
|19
|нп
|Рауль Флоруч
76'
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
90'
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|6
|пз
|Джейсон Моламби
|17
|пз
|Джек Мойлан
68'
|3
|пз
|Лиам Скэйлз
|18
|пз
|Райан Мэннинг
68'
|2
|пз
|Джеймс Абанква
79'
|11
|пз
|Финн Азаз
|10
|нп
|Адам Айда
68'
|7
|нп
|Трой Пэрротт
|5
|зщ
|Джейк О'Брайен
68'
|20
|пз
|Чидози Огбене
68'
|19
|пз
|Харви Вейл
68'
|21
|зщ
|Босун Лаваль
79'
Запасные
|12
|вр
|Флориан Вигеле
|13
|вр
|Лукас Юнгвирт
|14
|зщ
|Феликс Бахер
|23
|зщ
|Михаэль Свобода
|4
|зщ
|Яник Шпальт
|8
|пз
|Чуквубуйке Адаму
|22
|пз
|Лука Вайнхандль
|17
|нп
|Юсуф Демир
|16
|вр
|Макс О'Лири
|23
|вр
|Марк Траверс
|12
|зщ
|Лиам Китчинг
|15
|зщ
|Джон Иган
|8
|пз
|Джейсон Найт
|14
|пз
|Конор Ковентри
|9
|нп
|Томас Кэннон
|13
|нп
|Рокко Вата
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Хеймир Хадльгримссон
Голы
Саша Калайджич
1:0
79'
Наказания
Романо Шмид
31'
Джек Мойлан
49'
Джейк О'Брайен
71'
Конрад Лаймер
74'
Финн Азаз
90+1'
Михаэль Грегорич
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Австрия - Ирландия, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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