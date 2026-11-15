Финансовое разбирательство осложнило «Манчестер Сити» проведение трансферов 

Банки стали осторожнее относиться к финансированию трансферных сделок с участием «Манчестер Сити». Финансовые организации предпочитают не предоставлять кредиты клубам, которые продают игроков английской команде, пока не станет известно, какие санкции могут последовать по итогам разбирательства с Премьер-лигой. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идёт о механизме, позволяющем клубам-продавцам получить значительную часть трансферной суммы сразу, не дожидаясь выплат от покупателя по графику. Банк перечисляет деньги досрочно, а затем получает причитающиеся платежи от клуба, приобретающего футболиста. Такая схема помогает продавцам быстрее распоряжаться средствами, но одновременно перекладывает на кредитную организацию риск задержки или невыполнения обязательств.

По данным Bloomberg, сейчас некоторые банки предпочитают дождаться окончательного прояснения ситуации вокруг «Манчестер Сити». Их беспокоят возможные финансовые и репутационные последствия сотрудничества с клубом, которому грозят серьёзные санкции. Одним из уже известных примеров стало решение немецкого Oldenburgische Landesbank AG выйти из схемы финансирования перехода бразильца Аллана из «Палмейраса» в «Сити». Сумма трансфера оценивалась примерно в 34 миллиона фунтов стерлингов.

В сентябре 2026 года независимая комиссия Премьер-лиги признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 предъявленных обвинений в нарушении финансовых правил. Разбирательство касалось периода с 2009 по 2018 год. Среди претензий — предоставление недостоверной финансовой отчётности, искажение сведений о доходах и расходах, а также нарушения требований к сотрудничеству с лигой во время расследования. Сам клуб не согласился с выводами комиссии и обжаловал решение.

Апелляционное разбирательство ожидается в декабре, а решение по нему — в начале 2027 года. После этого предстоит определить возможные санкции. В числе предусмотренных мер — крупный штраф, снятие очков и даже исключение из Премьер-лиги. Пока окончательное наказание не объявлено, банки продолжают оценивать риски сделок с участием манкунианцев.

Осторожность кредиторов может создать дополнительные сложности для клубов, продающих игроков «Манчестер Сити»: им придётся либо ждать очередных выплат по трансферным соглашениям, либо искать другие способы получить деньги раньше срока.