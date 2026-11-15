Роналдиньо объяснил, почему решил вернуться в футбол в 46 лет 

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, почему решил возобновить игровую карьеру спустя более десяти лет после последнего официального матча. В 46 лет обладатель «Золотого мяча» готовится выйти на поле в составе итальянской «Равенны», выступающей в третьем по силе дивизионе страны.

По словам бразильца, ключевую роль в его возвращении сыграли дружеские отношения с президентом клуба Игнацио Чиприани. Их связывают не только личные отношения, но и общие планы, связанные с будущим команды. Роналдиньо признался, что рассматривает это приглашение как возможность пережить особенный момент, который запомнится ему и окружающим.

«Всё это связано с дружбой с президентом „Равенны“ Игнацио Чиприани и нашими планами на будущее. Я хочу пережить особенный, неповторимый момент в своей жизни. Надеюсь, для остальных игроков этот день тоже станет особенным», — приводит слова футболиста Football Italia.

Роналдиньо подчеркнул, что после завершения профессиональной карьеры не испытывал сожалений о достигнутом. За годы выступлений он выиграл практически всё, о чём мечтал, поэтому возвращение на поле не связано с попыткой что-либо доказать. Сейчас бразилец хочет вновь почувствовать удовольствие от игры и подарить болельщикам положительные эмоции.

«Завершив карьеру, я оглянулся назад и осознал, что выиграл всё, чего хотел. Сейчас у меня появилась возможность снова играть в футбол, и я получаю от этого удовольствие. Кроме того, мне хочется подарить болельщикам прекрасный день. Я с большим удовольствием начинаю это новое приключение», — отметил Роналдиньо.

Последний официальный матч бразилец провёл в 2015 году за «Флуминенсе». В июне 2026-го стало известно о его присоединении к «Равенне», где он также получил долю в клубе. Возвращение на поле запланировано на 15 ноября: команда встретится с «Форли» в рамках Серии C. Главный тренер «Равенны» Андреа Мандорлини подтвердил, что Роналдиньо выйдет в стартовом составе, однако точное количество минут, которое он проведёт на поле, будет определено совместно с футболистом.