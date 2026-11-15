Мальдера настроен на победу над Грузией после третьего поражения сборной подряд
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал ситуацию команды после поражения от Северной Ирландии (0:1) в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Итальянский специалист подчеркнул, что сейчас его подопечные не собираются сосредотачиваться на борьбе за сохранение места в дивизионе B. Главная задача — показать максимальную отдачу в заключительной встрече и порадовать болельщиков.
Украинцы потерпели третье поражение подряд в нынешнем розыгрыше турнира. После неудач в предыдущих матчах команда не смогла набрать очки и в Белфасте, где единственный гол на 68-й минуте забил полузащитник Северной Ирландии Терри Девлин. Этот результат лишил сборную Украины математических шансов на повышение в дивизион А.
«К сожалению, мы проиграли три матча. Сейчас мы не говорим о том, как спастись. Мы хотим выложиться на максимум, рисковать и выиграть последний матч ради наших болельщиков», — приводит слова Мальдеры издание «Чемпион-Украина».
После пяти туров Северная Ирландия набрала 11 очков и возглавила группу B2. На втором месте находится Венгрия, отстающая на один балл. Эти сборные встретятся в заключительном туре 17 ноября, и их очный поединок определит итоговое распределение мест в верхней части таблицы.
Украина с четырьмя очками располагается на третьей строчке. Впереди у команды Мальдеры последняя игра группового этапа — против Грузии. Встреча также состоится 17 ноября. Для украинской сборной этот матч станет возможностью прервать серию неудач и завершить выступление в группе победой.
При этом турнирная ситуация остаётся непростой: украинцам необходимо учитывать не только собственный результат, но и исход противостояния конкурентов. Однако Мальдера дал понять, что не намерен заранее настраивать команду на борьбу за сохранение прописки. От футболистов он ждёт характера, решительности и готовности идти на риск ради положительного результата.
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