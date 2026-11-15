Румыния - Польша 14 ноября обзор матча
Дата публикации: 15-11-2026
Румыния
2 : 1
Польша
События матча Румыния - Польша
2'
Раду Дрэгушин
34'
Марсель Регула
49'
Тудор Бэлуцэ
51'
Якуб Кивер
57'
Янис Хаджи
61'
Андрей Рацю
67'
⇄
Мариус Корбу / Янис Хаджи
67'
⇄
Даниэл Бырлигя / Флоринел Коман
68'
⚽
Александру Чикилдэу (1 - 0)
70'
⇄
Бартош Мазурек / Кароль Свидерский
70'
⇄
Адриан Бенедычак / Роберт Левандовский
72'
⚽
Деннис Ман (2 - 0)
73'
⇄
Янис Стойка / Деннис Ман
76'
⇄
Аркадиуш Пырка / Мэтти Кэш
81'
⇄
Матей Илие / Александру Чикилдэу
81'
⇄
Олимпиу Моруцан / Андрей Рацю
82'
⚽
Марсель Регула (2 - 1)
90+1'
⇄
Матеуш Жуковский / Виктор Новак
90+1'
⇄
Михал Скураш / Марсель Регула
90+3'
Лисав Наиф Эйссат
Составы команд
Румыния
Польша
|12
|вр
|Отто Хиндрих
|2
|зщ
|Андрей Рациу
81'
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|15
|зщ
|Лисав Наиф Эйссат
|4
|пз
|Андрей Коубиш
|6
|пз
|Тудор Бэлуцэ
|22
|пз
|Влад Драгомир
|20
|пз
|Деннис Ман
73'
|10
|пз
|Янис Хаджи
67'
|7
|пз
|Флоринел Коман
67'
|8
|пз
|Александру Чикылдэу
81'
|19
|пз
|Мариус Корбу
67'
|9
|нп
|Даниэль Бырлиджа
67'
|14
|пз
|Янис Стойка
73'
|13
|зщ
|Матей Илие
81'
|21
|нп
|Олимпиу Моруцан
81'
|1
|вр
|Бартломей Дронговски
|23
|зщ
|Кацпер Потульский
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|зщ
|Оскар Кубяк
|2
|пз
|Мэтти Кэш
76'
|16
|пз
|Виктор Новак
90+1'
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
|21
|пз
|Никола Залевски
|18
|нп
|Марцель Регула
90+1'
|9
|нп
|Роберт Левандовски
70'
|11
|нп
|Кароль Свидерски
70'
|6
|пз
|Бартош Мазурек
70'
|7
|пз
|Адриан Бенедычак
70'
|10
|пз
|Аркадиуш Пырка
76'
|17
|пз
|Михал Скурась
90+1'
|13
|нп
|Матеуш Жуковски
90+1'
Запасные
|1
|вр
|Штефан Тырновану
|16
|вр
|Лауренциу Попеску
|5
|зщ
|Вирджил Гицэ
|11
|зщ
|Никушор Банку
|17
|зщ
|Владимир Скречу
|23
|зщ
|Тони Страта
|18
|пз
|Кэтэлин Кыржан
|12
|вр
|Матеуш Кохальски
|22
|вр
|Славомир Абрамович
|3
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|4
|зщ
|Томаш Кендзёра
|15
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
|19
|пз
|Лукаш Поремба
Главные тренеры
|Георге Хаджи
|Ян Урбан
Голы
Александру Чикылдэу
1:0
68'
Деннис Ман
Даниэль Бырлиджа
2:0
72'
Марцель Регула
Себастьян Шиманьски
2:1
82'
Наказания
Раду Дрэгушин
3'
Марцель Регула
35'
Тудор Бэлуцэ
49'
Якуб Кивёр
51'
Янис Хаджи
57'
Андрей Рациу
61'
Лисав Наиф Эйссат
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Румыния - Польша, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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