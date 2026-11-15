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Румыния - Польша 14 ноября обзор матча

Дата публикации: 15-11-2026
Румыния
Румыния
2 : 1
Польша
Польша
События матча Румыния - Польша
2'
Раду Дрэгушин
34'
Марсель Регула
49'
Тудор Бэлуцэ
51'
Якуб Кивер
57'
Янис Хаджи
61'
Андрей Рацю
67'
Мариус Корбу / Янис Хаджи
67'
Даниэл Бырлигя / Флоринел Коман
68'
Александру Чикилдэу (1 - 0)
70'
Бартош Мазурек / Кароль Свидерский
70'
Адриан Бенедычак / Роберт Левандовский
72'
Деннис Ман (2 - 0)
73'
Янис Стойка / Деннис Ман
76'
Аркадиуш Пырка / Мэтти Кэш
81'
Матей Илие / Александру Чикилдэу
81'
Олимпиу Моруцан / Андрей Рацю
82'
Марсель Регула (2 - 1)
90+1'
Матеуш Жуковский / Виктор Новак
90+1'
Михал Скураш / Марсель Регула
90+3'
Лисав Наиф Эйссат
Составы команд
Румыния
Польша
12РумынияврОтто Хиндрих
2РумыниязщАндрей Рациу
81'
3РумыниязщРаду Дрэгушин
15РумыниязщЛисав Наиф Эйссат
4РумынияпзАндрей Коубиш
6РумынияпзТудор Бэлуцэ
22РумынияпзВлад Драгомир
20РумынияпзДеннис Ман
73'
10РумынияпзЯнис Хаджи
67'
7РумынияпзФлоринел Коман
67'
8РумынияпзАлександру Чикылдэу
81'
19РумынияпзМариус Корбу
67'
9РумыниянпДаниэль Бырлиджа
67'
14РумынияпзЯнис Стойка
73'
13РумыниязщМатей Илие
81'
21РумыниянпОлимпиу Моруцан
81'
1ПольшаврБартломей Дронговски
23ПольшазщКацпер Потульский
14ПольшазщЯкуб Кивёр
5ПольшазщОскар Кубяк
2ПольшапзМэтти Кэш
76'
16ПольшапзВиктор Новак
90+1'
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
21ПольшапзНикола Залевски
18ПольшанпМарцель Регула
90+1'
9ПольшанпРоберт Левандовски
70'
11ПольшанпКароль Свидерски
70'
6ПольшапзБартош Мазурек
70'
7ПольшапзАдриан Бенедычак
70'
10ПольшапзАркадиуш Пырка
76'
17ПольшапзМихал Скурась
90+1'
13ПольшанпМатеуш Жуковски
90+1'
Запасные
1РумынияврШтефан Тырновану
16РумынияврЛауренциу Попеску
5РумыниязщВирджил Гицэ
11РумыниязщНикушор Банку
17РумыниязщВладимир Скречу
23РумыниязщТони Страта
18РумынияпзКэтэлин Кыржан
12ПольшаврМатеуш Кохальски
22ПольшаврСлавомир Абрамович
3ПольшазщКамиль Пёнтковски
4ПольшазщТомаш Кендзёра
15ПольшазщТимотеуш Пухач
8ПольшапзКацпер Урбаньски
19ПольшапзЛукаш Поремба
Главные тренеры
РумынияГеорге Хаджи
ПольшаЯн Урбан
Голы
Александру Чикылдэу
1:0
68'
Деннис Ман
Даниэль Бырлиджа
2:0
72'
Марцель Регула
Себастьян Шиманьски
2:1
82'
Наказания
Раду Дрэгушин
3'
Марцель Регула
35'
Тудор Бэлуцэ
49'
Якуб Кивёр
51'
Янис Хаджи
57'
Андрей Рациу
61'
Лисав Наиф Эйссат
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Румыния - Польша, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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