Румыния - Польша 14 ноября обзор матча Дата публикации: 15-11-2026 Румыния 2 : 1 Польша События матча Румыния - Польша 2' Раду Дрэгушин 34' Марсель Регула 49' Тудор Бэлуцэ 51' Якуб Кивер 57' Янис Хаджи 61' Андрей Рацю 67' ⇄ Мариус Корбу / Янис Хаджи 67' ⇄ Даниэл Бырлигя / Флоринел Коман 68' ⚽ Александру Чикилдэу (1 - 0) 70' ⇄ Бартош Мазурек / Кароль Свидерский 70' ⇄ Адриан Бенедычак / Роберт Левандовский 72' ⚽ Деннис Ман (2 - 0) 73' ⇄ Янис Стойка / Деннис Ман 76' ⇄ Аркадиуш Пырка / Мэтти Кэш 81' ⇄ Матей Илие / Александру Чикилдэу 81' ⇄ Олимпиу Моруцан / Андрей Рацю 82' ⚽ Марсель Регула (2 - 1) 90+1' ⇄ Матеуш Жуковский / Виктор Новак 90+1' ⇄ Михал Скураш / Марсель Регула 90+3' Лисав Наиф Эйссат Составы команд Румыния Польша 12 вр Отто Хиндрих 2 зщ Андрей Рациу 81' 3 зщ Раду Дрэгушин 15 зщ Лисав Наиф Эйссат 4 пз Андрей Коубиш 6 пз Тудор Бэлуцэ 22 пз Влад Драгомир 20 пз Деннис Ман 73' 10 пз Янис Хаджи 67' 7 пз Флоринел Коман 67' 8 пз Александру Чикылдэу 81' 19 пз Мариус Корбу 67' 9 нп Даниэль Бырлиджа 67' 14 пз Янис Стойка 73' 13 зщ Матей Илие 81' 21 нп Олимпиу Моруцан 81' 1 вр Бартломей Дронговски 23 зщ Кацпер Потульский 14 зщ Якуб Кивёр 5 зщ Оскар Кубяк 2 пз Мэтти Кэш 76' 16 пз Виктор Новак 90+1' 20 пз Себастьян Шиманьски 21 пз Никола Залевски 18 нп Марцель Регула 90+1' 9 нп Роберт Левандовски 70' 11 нп Кароль Свидерски 70' 6 пз Бартош Мазурек 70' 7 пз Адриан Бенедычак 70' 10 пз Аркадиуш Пырка 76' 17 пз Михал Скурась 90+1' 13 нп Матеуш Жуковски 90+1' Запасные 1 вр Штефан Тырновану 16 вр Лауренциу Попеску 5 зщ Вирджил Гицэ 11 зщ Никушор Банку 17 зщ Владимир Скречу 23 зщ Тони Страта 18 пз Кэтэлин Кыржан 12 вр Матеуш Кохальски 22 вр Славомир Абрамович 3 зщ Камиль Пёнтковски 4 зщ Томаш Кендзёра 15 зщ Тимотеуш Пухач 8 пз Кацпер Урбаньски 19 пз Лукаш Поремба Главные тренеры Георге Хаджи Ян Урбан Голы Александру Чикылдэу 1:0 68' Деннис Ман Даниэль Бырлиджа 2:0 72' Марцель Регула Себастьян Шиманьски 2:1 82' Наказания Раду Дрэгушин 3' Марцель Регула 35' Тудор Бэлуцэ 49' Якуб Кивёр 51' Янис Хаджи 57' Андрей Рациу 61' Лисав Наиф Эйссат 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Румыния - Польша, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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