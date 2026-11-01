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Финляндия - Сан-Марино 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
15 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 6-й тур
Финляндия
Сан-Марино

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Составы команд
Финляндия
Сан-Марино
Главные тренеры
ДанияЯкоб Фрийс
ИталияРоберто Чеволи
История личных встреч
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 1. 1-й турСан-Марино0 : 7Финляндия
20.11.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа H. 10-й турСан-Марино1 : 2Финляндия
19.06.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа H. 4-й турФинляндия6 : 0Сан-Марино
03.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа E. 7-й турСан-Марино0 : 1Финляндия
17.11.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа E. 5-й турФинляндия8 : 0Сан-Марино
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания512
2
Плей-офф за повышение
Беларусь510
3 Финляндия57
4
Стыковая зона
Сан-Марино50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория513
2
Плей-офф за повышение
Кипр58
3 Армения55
4
Стыковая зона
Латвия51
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2
Плей-офф за повышение
Молдавия57
3 Фарерские острова44
4
Стыковая зона
Казахстан52
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия48
2
Плей-офф за повышение
Эстония46
3 Болгария44
4
Стыковая зона
Люксембург43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Финляндия
0%
Ничья
0%
Сан-Марино
0%

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