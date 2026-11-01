Финляндия - Сан-Марино 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
15 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 6-й тур
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Составы команд
Финляндия
Сан-Марино
Главные тренеры
|Якоб Фрийс
|Роберто Чеволи
История личных встреч
|26.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 1. 1-й тур
|0 : 7
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа H. 10-й тур
|1 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 1
|17.11.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|8 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|5
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Беларусь
|5
|10
|3
|Финляндия
|5
|7
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|5
|8
|3
|Армения
|5
|5
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|5
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдавия
|5
|7
|3
|Фарерские острова
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|5
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|4
|6
|3
|Болгария
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Люксембург
|4
|3
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