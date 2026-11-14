Косово - Израиль 14 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Косово
0 : 0
Израиль
События матча Косово - Израиль
20'
Велдин Ходжа
26'
Эли Даса
62'
⇄
Омри Гандельман / Идан Токломати
62'
⇄
Илай Фейнгольд / Эли Даса
62'
Илай Фейнгольд
66'
Велдин ХоджаВторая желтая — удаление
68'
⇄
Батон Заберджа / Милот Рашица
68'
⇄
Фисник Аслани / Ведат Мурики
70'
⇄
Дор Тургеман / Этан Азулай
74'
Омри Гандельман
76'
⇄
Ярден Шуа / Идан Нахмиас
82'
⇄
Дион Какури / Эдон Жегрова
90+2'
Раз Шломо
Составы команд
Косово
Израиль
|16
|вр
|Амир Саипи
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|13
|зщ
|Дион Галлапени
|3
|зщ
|Крешник Хайризи
|2
|зщ
|Линдрит Камбери
|4
|пз
|Илир Красники
|23
|пз
|Леон Авдуллаху
|20
|пз
|Велдин Ходжа
|10
|пз
|Эдон Жегрова
82'
|7
|пз
|Милот Рашица
68'
|18
|нп
|Ведат Мурики
68'
|14
|пз
|Батон Забергя
68'
|11
|нп
|Фисник Аслани
68'
|19
|пз
|Дион Кацури
82'
|1
|вр
|Даниэль Перец
|5
|зщ
|Идан Начмиас
76'
|13
|зщ
|Никита Стоянов
|4
|зщ
|Раз Шломо
|2
|зщ
|Элазар Даса
62'
|17
|зщ
|Нив Иеошуа
|20
|пз
|Лиэль Абада
|19
|пз
|Этан Азулай
69'
|8
|пз
|Дор Перец
|11
|нп
|Оскар Глух
|21
|нп
|Идан Горно
62'
|22
|зщ
|Илай Фейнгольд
62'
|6
|нп
|Омри Гандельман
62'
|9
|нп
|Дор Тургеман
69'
|7
|нп
|Ярден Шуа
76'
Запасные
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|12
|вр
|Висар Бекай
|5
|зщ
|Рон Рачи
|17
|зщ
|Блеон Куртулус
|6
|пз
|Эльвис Реджбечай
|21
|пз
|Линдон Эмерлаху
|8
|пз
|Бетим Фазлии
|9
|нп
|Альбион Рахмани
|22
|нп
|Милёт Авдюли
|18
|вр
|Омри Глазер
|23
|вр
|Ассаф Цур
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|12
|зщ
|Ноам Штейфман
|14
|зщ
|Гай Мизрахи
|10
|пз
|Ярин Леви
|16
|пз
|Габи Каниховски
|15
|пз
|Захи Ахмед
Главные тренеры
|Франко Фода
|Ран Бен-Шимон
Наказания
Велдин Ходжа
20'
Элазар Даса
27'
Илай Фейнгольд
63'
Велдин Ходжа
67'
Омри Гандельман
74'
Раз Шломо
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Косово - Израиль, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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