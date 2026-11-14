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Косово - Израиль 14 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Косово
Косово
0 : 0
Израиль
Израиль
События матча Косово - Израиль
20'
Велдин Ходжа
26'
Эли Даса
62'
Омри Гандельман / Идан Токломати
62'
Илай Фейнгольд / Эли Даса
62'
Илай Фейнгольд
66'
Велдин ХоджаВторая желтая — удаление
68'
Батон Заберджа / Милот Рашица
68'
Фисник Аслани / Ведат Мурики
70'
Дор Тургеман / Этан Азулай
74'
Омри Гандельман
76'
Ярден Шуа / Идан Нахмиас
82'
Дион Какури / Эдон Жегрова
90+2'
Раз Шломо
Составы команд
Косово
Израиль
16КосововрАмир Саипи
15КосовозщМергим Войвода
13КосовозщДион Галлапени
3КосовозщКрешник Хайризи
2ШвейцариязщЛиндрит Камбери
4КосовопзИлир Красники
23КосовопзЛеон Авдуллаху
20КосовопзВелдин Ходжа
10КосовопзЭдон Жегрова
82'
7КосовопзМилот Рашица
68'
18КосовонпВедат Мурики
68'
14КосовопзБатон Забергя
68'
11КосовонпФисник Аслани
68'
19ШвейцарияпзДион Кацури
82'
1ИзраильврДаниэль Перец
5ИзраильзщИдан Начмиас
76'
13ИзраильзщНикита Стоянов
4ИзраильзщРаз Шломо
2ИзраильзщЭлазар Даса
62'
17ИзраильзщНив Иеошуа
20ИзраильпзЛиэль Абада
19ИзраильпзЭтан Азулай
69'
8ИзраильпзДор Перец
11ИзраильнпОскар Глух
21ИзраильнпИдан Горно
62'
22ИзраильзщИлай Фейнгольд
62'
6ИзраильнпОмри Гандельман
62'
9ИзраильнпДор Тургеман
69'
7ИзраильнпЯрден Шуа
76'
Запасные
1КосововрАриянет Мурич
12КосововрВисар Бекай
5КосовозщРон Рачи
17ШвециязщБлеон Куртулус
6КосовопзЭльвис Реджбечай
21КосовопзЛиндон Эмерлаху
8КосовопзБетим Фазлии
9КосовонпАльбион Рахмани
22КосовонпМилёт Авдюли
18ИзраильврОмри Глазер
23ИзраильврАссаф Цур
3ИзраильзщРой Ревиво
12ИзраильзщНоам Штейфман
14ИзраильзщГай Мизрахи
10ИзраильпзЯрин Леви
16ИзраильпзГаби Каниховски
15ИзраильпзЗахи Ахмед
Главные тренеры
ГерманияФранко Фода
ИзраильРан Бен-Шимон
Наказания
Велдин Ходжа
20'
Элазар Даса
27'
Илай Фейнгольд
63'
Велдин Ходжа
67'
Омри Гандельман
74'
Раз Шломо
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Косово - Израиль, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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