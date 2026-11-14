Косово - Израиль 14 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Косово 0 : 0 Израиль События матча Косово - Израиль 20' Велдин Ходжа 26' Эли Даса 62' ⇄ Омри Гандельман / Идан Токломати 62' ⇄ Илай Фейнгольд / Эли Даса 62' Илай Фейнгольд 66' Велдин Ходжа Вторая желтая — удаление 68' ⇄ Батон Заберджа / Милот Рашица 68' ⇄ Фисник Аслани / Ведат Мурики 70' ⇄ Дор Тургеман / Этан Азулай 74' Омри Гандельман 76' ⇄ Ярден Шуа / Идан Нахмиас 82' ⇄ Дион Какури / Эдон Жегрова 90+2' Раз Шломо Составы команд Косово Израиль 16 вр Амир Саипи 15 зщ Мергим Войвода 13 зщ Дион Галлапени 3 зщ Крешник Хайризи 2 зщ Линдрит Камбери 4 пз Илир Красники 23 пз Леон Авдуллаху 20 пз Велдин Ходжа 10 пз Эдон Жегрова 82' 7 пз Милот Рашица 68' 18 нп Ведат Мурики 68' 14 пз Батон Забергя 68' 11 нп Фисник Аслани 68' 19 пз Дион Кацури 82' 1 вр Даниэль Перец 5 зщ Идан Начмиас 76' 13 зщ Никита Стоянов 4 зщ Раз Шломо 2 зщ Элазар Даса 62' 17 зщ Нив Иеошуа 20 пз Лиэль Абада 19 пз Этан Азулай 69' 8 пз Дор Перец 11 нп Оскар Глух 21 нп Идан Горно 62' 22 зщ Илай Фейнгольд 62' 6 нп Омри Гандельман 62' 9 нп Дор Тургеман 69' 7 нп Ярден Шуа 76' Запасные 1 вр Ариянет Мурич 12 вр Висар Бекай 5 зщ Рон Рачи 17 зщ Блеон Куртулус 6 пз Эльвис Реджбечай 21 пз Линдон Эмерлаху 8 пз Бетим Фазлии 9 нп Альбион Рахмани 22 нп Милёт Авдюли 18 вр Омри Глазер 23 вр Ассаф Цур 3 зщ Рой Ревиво 12 зщ Ноам Штейфман 14 зщ Гай Мизрахи 10 пз Ярин Леви 16 пз Габи Каниховски 15 пз Захи Ахмед Главные тренеры Франко Фода Ран Бен-Шимон Наказания Велдин Ходжа 20' Элазар Даса 27' Илай Фейнгольд 63' Велдин Ходжа 67' Омри Гандельман 74' Раз Шломо 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Косово - Израиль, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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