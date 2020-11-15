Бельгия - Италия 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
15 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 6-й тур
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Составы команд
Бельгия
Италия
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Роберто Манчини
История личных встреч
|25.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 1. 1-й тур
|0 : 2
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 5-й тур
|0 : 1
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 3-й тур
|2 : 2
|10.10.2021
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 1
|02.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 2
|13.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа E
|0 : 2
|13.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|5
|10
| 2
1/4 финала
|Франция
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|5
|9
| 4
Зона вылета
|Турция
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Англия
|5
|12
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|5
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|5
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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