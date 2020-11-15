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Бельгия - Италия 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
15 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 6-й тур
Бельгия
Италия

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Составы команд
Бельгия
Италия
Главные тренеры
НидерландыМарк ван Боммел
ИталияРоберто Манчини
История личных встреч
25.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 1. 1-й турИталия0 : 2Бельгия
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 5-й турБельгия0 : 1Италия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й турИталия2 : 2Бельгия
10.10.2021Лига наций УЕФАЛига A. За 3-е местоИталия2 : 1Бельгия
02.07.2021ЧЕ-2020 - финальный раунд1/4 финалаБельгия1 : 2Италия
13.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раундГруппа EБельгия0 : 2Италия
13.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Бельгия3 : 1Италия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия510
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия59
4
Зона вылета
Турция50
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания515
2
1/4 финала
Англия512
3
Стыковая зона
Хорватия53
4
Зона вылета
Чехия50
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бельгия
0%
Ничья
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Италия
0%

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