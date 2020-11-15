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Франция - Турция 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 42115
15 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 6-й тур
Франция
Турция

Стартовый состав
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Составы команд
Франция
Турция
Главные тренеры
ФранцияЗинедин Зидан
ТурцияСерген Ялчин
История личных встреч
25.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 1. 1-й турТурция0 : 1Франция
14.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 8-й турФранция1 : 1Турция
08.06.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 3-й турТурция2 : 0Франция
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия510
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия59
4
Зона вылета
Турция50
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания515
2
1/4 финала
Англия512
3
Стыковая зона
Хорватия53
4
Зона вылета
Чехия50
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Франция
0%
Ничья
0%
Турция
0%

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