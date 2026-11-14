Нидерланды - Греция 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Нидерланды
7 : 0
Греция
События матча Нидерланды - Греция
6'
⚽
Крисенсио Саммервилл (1 - 0)
12'
⚽
Тиджани Рейндерс (2 - 0)
18'
⚽
Тиджани Рейндерс (3 - 0)
33'
⚽
Тиджани Рейндерс (4 - 0)
40'
⚽
Юрриен Тимбер (5 - 0)
46'
⇄
Тён Копмейнерс / Фрэнки де Йонг
59'
⚽
Юрриен Тимбер (6 - 0)
61'
⚽
Дониэлл Мален (7 - 0)
62'
⇄
Рубен ван Боммел / Коди Гакпо
63'
⇄
Дживай Зехиел / Тиджани Рейндерс
64'
⇄
Анастасиос Дувикас / Фотис Иоаннидис
64'
⇄
Тасос Бакасетас / Вангелис Павлидис
67'
⇄
Йоргос Масурас / Константинос Каретсас
73'
⇄
Георгиос Вагианнидис / Христос Дзолис
73'
⇄
Илиас Куцупиас / Нектариос Триантис
74'
⇄
Иан Матсен / Юрриен Тимбер
75'
⇄
Ноа Ланг / Крисенсио Саммервилл
Составы команд
Нидерланды
Греция
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
75'
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|21
|пз
|Френки де Йонг
46'
|8
|пз
|Йоей Верман
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
63'
|10
|нп
|Крисенсио Саммервилл
75'
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|11
|нп
|Коди Гакпо
63'
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
46'
|19
|пз
|Рубен ван Боммел
63'
|4
|пз
|Гиваи Зехиэль
63'
|3
|зщ
|Ян Матсен
75'
|17
|нп
|Ноа Ланг
75'
|12
|вр
|Константинос Цолакис
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|5
|зщ
|Панайотис Рецос
|15
|зщ
|Лазарос Рота
|16
|пз
|Анастасиос Андруцос
|10
|пз
|Христос Цолис
73'
|19
|пз
|Константинос Карецас
67'
|23
|пз
|Нектариос Триантис
73'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
65'
|8
|нп
|Фотис Иоаннидис
65'
|11
|пз
|Анастасиос Бакасетас
65'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
65'
|7
|пз
|Георгиос Масурас
67'
|2
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
73'
|20
|пз
|Илиас Куцупиас
73'
Запасные
|13
|вр
|Робин Руфс
|23
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|5
|пз
|Квинтен Тимбер
|7
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Гус Тиль
|9
|нп
|Мекс Мердинк
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|13
|вр
|Христос Мандас
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|17
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|22
|зщ
|Димитрис Яннулис
|18
|нп
|Андреас Тетте
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Иван Йованович
Голы
Крисенсио Саммервилл
1:0
6'
Тейани Рейндерс
Йоей Верман
2:0
12'
Тейани Рейндерс
Дониэлл Мален
3:0
18'
Тейани Рейндерс
Дензел Думфрис
4:0
33'
Юрриен Тимбер
Дониэлл Мален
5:0
40'
Юрриен Тимбер
6:0
59'
Дониэлл Мален
Дензел Думфрис
7:0
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нидерланды - Греция, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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