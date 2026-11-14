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Нидерланды - Греция 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Нидерланды
Нидерланды
7 : 0
Греция
Греция
События матча Нидерланды - Греция
6'
Крисенсио Саммервилл (1 - 0)
12'
Тиджани Рейндерс (2 - 0)
18'
Тиджани Рейндерс (3 - 0)
33'
Тиджани Рейндерс (4 - 0)
40'
Юрриен Тимбер (5 - 0)
46'
Тён Копмейнерс / Фрэнки де Йонг
59'
Юрриен Тимбер (6 - 0)
61'
Дониэлл Мален (7 - 0)
62'
Рубен ван Боммел / Коди Гакпо
63'
Дживай Зехиел / Тиджани Рейндерс
64'
Анастасиос Дувикас / Фотис Иоаннидис
64'
Тасос Бакасетас / Вангелис Павлидис
67'
Йоргос Масурас / Константинос Каретсас
73'
Георгиос Вагианнидис / Христос Дзолис
73'
Илиас Куцупиас / Нектариос Триантис
74'
Иан Матсен / Юрриен Тимбер
75'
Ноа Ланг / Крисенсио Саммервилл
Составы команд
Нидерланды
Греция
1НидерландыврБарт Вербрюгген
22НидерландызщДензел Думфрис
12НидерландызщЮрриен Тимбер
75'
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
15НидерландызщМикки ван де Вен
21НидерландыпзФренки де Йонг
46'
8НидерландыпзЙоей Верман
14НидерландыпзТейани Рейндерс
63'
10НидерландынпКрисенсио Саммервилл
75'
18НидерландынпДониэлл Мален
11НидерландынпКоди Гакпо
63'
20НидерландыпзТён Копмейнерс
46'
19НидерландыпзРубен ван Боммел
63'
4НидерландыпзГиваи Зехиэль
63'
3НидерландызщЯн Матсен
75'
17НидерландынпНоа Ланг
75'
12ГрецияврКонстантинос Цолакис
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
5ГрециязщПанайотис Рецос
15ГрециязщЛазарос Рота
16ГрецияпзАнастасиос Андруцос
10ГрецияпзХристос Цолис
73'
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
67'
23ГрецияпзНектариос Триантис
73'
14ГрециянпВангелис Павлидис
65'
8ГрециянпФотис Иоаннидис
65'
11ГрецияпзАнастасиос Бакасетас
65'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
65'
7ГрецияпзГеоргиос Масурас
67'
2ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
73'
20ГрецияпзИлиас Куцупиас
73'
Запасные
13НидерландыврРобин Руфс
23НидерландыврМарк Флеккен
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
5НидерландыпзКвинтен Тимбер
7НидерландыпзДжастин Клюйверт
16НидерландыпзГус Тиль
9НидерландынпМекс Мердинк
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
13ГрецияврХристос Мандас
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
17ГрециязщПантелис Хацидиакос
22ГрециязщДимитрис Яннулис
18ГрециянпАндреас Тетте
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
СербияИван Йованович
Голы
Крисенсио Саммервилл
1:0
6'
Тейани Рейндерс
Йоей Верман
2:0
12'
Тейани Рейндерс
Дониэлл Мален
3:0
18'
Тейани Рейндерс
Дензел Думфрис
4:0
33'
Юрриен Тимбер
Дониэлл Мален
5:0
40'
Юрриен Тимбер
6:0
59'
Дониэлл Мален
Дензел Думфрис
7:0
62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нидерланды - Греция, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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