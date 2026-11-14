Нидерланды - Греция 13 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Нидерланды 7 : 0 Греция События матча Нидерланды - Греция 6' ⚽ Крисенсио Саммервилл (1 - 0) 12' ⚽ Тиджани Рейндерс (2 - 0) 18' ⚽ Тиджани Рейндерс (3 - 0) 33' ⚽ Тиджани Рейндерс (4 - 0) 40' ⚽ Юрриен Тимбер (5 - 0) 46' ⇄ Тён Копмейнерс / Фрэнки де Йонг 59' ⚽ Юрриен Тимбер (6 - 0) 61' ⚽ Дониэлл Мален (7 - 0) 62' ⇄ Рубен ван Боммел / Коди Гакпо 63' ⇄ Дживай Зехиел / Тиджани Рейндерс 64' ⇄ Анастасиос Дувикас / Фотис Иоаннидис 64' ⇄ Тасос Бакасетас / Вангелис Павлидис 67' ⇄ Йоргос Масурас / Константинос Каретсас 73' ⇄ Георгиос Вагианнидис / Христос Дзолис 73' ⇄ Илиас Куцупиас / Нектариос Триантис 74' ⇄ Иан Матсен / Юрриен Тимбер 75' ⇄ Ноа Ланг / Крисенсио Саммервилл Составы команд Нидерланды Греция 1 вр Барт Вербрюгген 22 зщ Дензел Думфрис 12 зщ Юрриен Тимбер 75' 6 зщ Ян Паул ван Хекке 15 зщ Микки ван де Вен 21 пз Френки де Йонг 46' 8 пз Йоей Верман 14 пз Тейани Рейндерс 63' 10 нп Крисенсио Саммервилл 75' 18 нп Дониэлл Мален 11 нп Коди Гакпо 63' 20 пз Тён Копмейнерс 46' 19 пз Рубен ван Боммел 63' 4 пз Гиваи Зехиэль 63' 3 зщ Ян Матсен 75' 17 нп Ноа Ланг 75' 12 вр Константинос Цолакис 4 зщ Константинос Мавропанос 21 зщ Константинос Цимикас 5 зщ Панайотис Рецос 15 зщ Лазарос Рота 16 пз Анастасиос Андруцос 10 пз Христос Цолис 73' 19 пз Константинос Карецас 67' 23 пз Нектариос Триантис 73' 14 нп Вангелис Павлидис 65' 8 нп Фотис Иоаннидис 65' 11 пз Анастасиос Бакасетас 65' 9 нп Анастасиос Дувикас 65' 7 пз Георгиос Масурас 67' 2 зщ Георгиос Ваяннидис 73' 20 пз Илиас Куцупиас 73' Запасные 13 вр Робин Руфс 23 вр Марк Флеккен 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 5 пз Квинтен Тимбер 7 пз Джастин Клюйверт 16 пз Гус Тиль 9 нп Мекс Мердинк 1 вр Одиссеас Влаходимос 13 вр Христос Мандас 3 зщ Константинос Кульеракис 17 зщ Пантелис Хацидиакос 22 зщ Димитрис Яннулис 18 нп Андреас Тетте Главные тренеры Хавьер Эрнандес Иван Йованович Голы Крисенсио Саммервилл 1:0 6' Тейани Рейндерс Йоей Верман 2:0 12' Тейани Рейндерс Дониэлл Мален 3:0 18' Тейани Рейндерс Дензел Думфрис 4:0 33' Юрриен Тимбер Дониэлл Мален 5:0 40' Юрриен Тимбер 6:0 59' Дониэлл Мален Дензел Думфрис 7:0 62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нидерланды - Греция, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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