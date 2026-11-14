Болгария - Исландия 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Болгария
0 : 5
Исландия
События матча Болгария - Исландия
9'
⇄
Хердур Магнуссон / Стефан Тейтур Тордарсон
17'
⚽
Андри Гудьонсен (0 - 1)Пенальти
21'
⚽
Орри Оускарссон (0 - 2)
29'
⇄
Арнор Сигурдссон / Кристалл Мани Ингасон
39'
Хердур Магнуссон
45+4'
Кристиян Балов
46'
⇄
Бриньольфур Дарри Виллумссон / Орри Оускарссон
46'
⇄
Марин Петков / Кристиян Балов
52'
⚽
Эмиль Ценов (0 - 3)Автогол
55'
Андриан Краев
62'
⇄
Ивайло Чочев / Георги Русев
63'
⇄
Георги Лазаров / Атанас Илиев
66'
Хакон Арнар Харальдссон
68'
⚽
Андри Гудьонсен (0 - 4)
71'
⇄
Гильфи Сигурдссон / Исак Бергманн Йоханнессон
72'
⇄
Арон Гуннарссон / Даниэль Гретарссон
79'
⚽
Андри Гудьонсен (0 - 5)
85'
⇄
Иван Чавдаров Панков / Илия Груев
85'
⇄
Димитар Велковски / Лукас Петков
Составы команд
Болгария
Исландия
|1
|вр
|Даниел Наумов
|13
|зщ
|Стефан Велков
|6
|зщ
|Християн Петров
|22
|пз
|Йоан Стоянов
|3
|пз
|Эмил Ценов
|8
|пз
|Адриан Краев
|4
|пз
|Илия Груев
85'
|20
|нп
|Лукас Петков
85'
|11
|нп
|Георги Русев
62'
|7
|нп
|Кристиян Балов
46'
|9
|нп
|Атанас Илиев
63'
|16
|нп
|Марин Петков
46'
|18
|пз
|Ивайло Чочев
62'
|15
|нп
|Георгий Лазаров
63'
|21
|зщ
|Димитар Велковски
85'
|5
|пз
|Иван Панков
85'
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|4
|зщ
|Виктор Паульссон
|16
|зщ
|Стефан Тейтур Тордарсон
9'
|3
|зщ
|Даниэль Гретарссон
72'
|2
|зщ
|Логи Томассон
|19
|зщ
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
71'
|15
|пз
|Кристадль Ингасон
29'
|22
|нп
|Андри Гудьонсен
|9
|нп
|Орри Оускарссон
46'
|23
|зщ
|Хёрдур Магнуссон
9'
|21
|пз
|Арнор Сигурдссон
29'
|14
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
46'
|10
|пз
|Гилфи Тор Сигурдссон
71'
|17
|пз
|Арон Гуннарссон
72'
Запасные
|12
|вр
|Алекс Божев
|23
|вр
|Пламен Андреев
|2
|зщ
|Росен Божинов
|14
|зщ
|Теодор Иванов
|19
|зщ
|Иван Турицов
|10
|пз
|Асен Чандаров
|17
|нп
|Светослав Ковачев
|1
|вр
|Рунар Алекс Рунарссон
|13
|вр
|Антон Ари Эйнарссон
|6
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|5
|нп
|Исак Торвальдссон
|11
|нп
|Йоун Торстейнссон
|18
|нп
|Микаэль Андерсон
|20
|нп
|Кристиан Хлинссон
Главные тренеры
|Арнар Гуннлаугссон
Голы
Андри Гудьонсен
0:1
17'
Орри Оускарссон
Логи Томассон
0:2
21'
Эмил Ценов
0:3
52'
Андри Гудьонсен
Хакон-Арнар Харальдссон
0:4
68'
Андри Гудьонсен
0:5
79'
Наказания
Хёрдур Магнуссон
39'
Кристиян Балов
45+4'
Адриан Краев
55'
Хакон-Арнар Харальдссон
66'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Болгария - Исландия, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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