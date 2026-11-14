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Болгария - Исландия 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Болгария
Болгария
0 : 5
Исландия
Исландия
События матча Болгария - Исландия
9'
Хердур Магнуссон / Стефан Тейтур Тордарсон
17'
Андри Гудьонсен (0 - 1)Пенальти
21'
Орри Оускарссон (0 - 2)
29'
Арнор Сигурдссон / Кристалл Мани Ингасон
39'
Хердур Магнуссон
45+4'
Кристиян Балов
46'
Бриньольфур Дарри Виллумссон / Орри Оускарссон
46'
Марин Петков / Кристиян Балов
52'
Эмиль Ценов (0 - 3)Автогол
55'
Андриан Краев
62'
Ивайло Чочев / Георги Русев
63'
Георги Лазаров / Атанас Илиев
66'
Хакон Арнар Харальдссон
68'
Андри Гудьонсен (0 - 4)
71'
Гильфи Сигурдссон / Исак Бергманн Йоханнессон
72'
Арон Гуннарссон / Даниэль Гретарссон
79'
Андри Гудьонсен (0 - 5)
85'
Иван Чавдаров Панков / Илия Груев
85'
Димитар Велковски / Лукас Петков
Составы команд
Болгария
Исландия
1БолгарияврДаниел Наумов
13БолгариязщСтефан Велков
6БолгариязщХристиян Петров
22БолгарияпзЙоан Стоянов
3БолгарияпзЭмил Ценов
8БолгарияпзАдриан Краев
4БолгарияпзИлия Груев
85'
20БолгариянпЛукас Петков
85'
11БолгариянпГеорги Русев
62'
7БолгариянпКристиян Балов
46'
9БолгариянпАтанас Илиев
63'
16БолгариянпМарин Петков
46'
18БолгарияпзИвайло Чочев
62'
15БолгариянпГеоргий Лазаров
63'
21БолгариязщДимитар Велковски
85'
5КипрпзИван Панков
85'
12ИсландияврХаукон Рафн Валдимарссон
4ИсландиязщВиктор Паульссон
16ИсландиязщСтефан Тейтур Тордарсон
9'
3ИсландиязщДаниэль Гретарссон
72'
2ИсландиязщЛоги Томассон
19ИсландиязщМикаэль-Эгиль Эллертссон
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
71'
15ИсландияпзКристадль Ингасон
29'
22ИсландиянпАндри Гудьонсен
9ИсландиянпОрри Оускарссон
46'
23ИсландиязщХёрдур Магнуссон
9'
21ИсландияпзАрнор Сигурдссон
29'
14ИсландиянпБриньольфур Дарри Виллюмссон
46'
10ИсландияпзГилфи Тор Сигурдссон
71'
17ИсландияпзАрон Гуннарссон
72'
Запасные
12БолгарияврАлекс Божев
23БолгарияврПламен Андреев
2БолгариязщРосен Божинов
14БолгариязщТеодор Иванов
19БолгариязщИван Турицов
10БолгарияпзАсен Чандаров
17БолгариянпСветослав Ковачев
1ИсландияврРунар Алекс Рунарссон
13ИсландияврАнтон Ари Эйнарссон
6ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
5ИсландиянпИсак Торвальдссон
11ИсландиянпЙоун Торстейнссон
18ИсландиянпМикаэль Андерсон
20ИсландиянпКристиан Хлинссон
Главные тренеры
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
Голы
Андри Гудьонсен
0:1
17'
Орри Оускарссон
Логи Томассон
0:2
21'
Эмил Ценов
0:3
52'
Андри Гудьонсен
Хакон-Арнар Харальдссон
0:4
68'
Андри Гудьонсен
0:5
79'
Наказания
Хёрдур Магнуссон
39'
Кристиян Балов
45+4'
Адриан Краев
55'
Хакон-Арнар Харальдссон
66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Болгария - Исландия, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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