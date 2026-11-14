Болгария - Исландия 13 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Болгария 0 : 5 Исландия События матча Болгария - Исландия 9' ⇄ Хердур Магнуссон / Стефан Тейтур Тордарсон 17' ⚽ Андри Гудьонсен (0 - 1) Пенальти 21' ⚽ Орри Оускарссон (0 - 2) 29' ⇄ Арнор Сигурдссон / Кристалл Мани Ингасон 39' Хердур Магнуссон 45+4' Кристиян Балов 46' ⇄ Бриньольфур Дарри Виллумссон / Орри Оускарссон 46' ⇄ Марин Петков / Кристиян Балов 52' ⚽ Эмиль Ценов (0 - 3) Автогол 55' Андриан Краев 62' ⇄ Ивайло Чочев / Георги Русев 63' ⇄ Георги Лазаров / Атанас Илиев 66' Хакон Арнар Харальдссон 68' ⚽ Андри Гудьонсен (0 - 4) 71' ⇄ Гильфи Сигурдссон / Исак Бергманн Йоханнессон 72' ⇄ Арон Гуннарссон / Даниэль Гретарссон 79' ⚽ Андри Гудьонсен (0 - 5) 85' ⇄ Иван Чавдаров Панков / Илия Груев 85' ⇄ Димитар Велковски / Лукас Петков Составы команд Болгария Исландия 1 вр Даниел Наумов 13 зщ Стефан Велков 6 зщ Християн Петров 22 пз Йоан Стоянов 3 пз Эмил Ценов 8 пз Адриан Краев 4 пз Илия Груев 85' 20 нп Лукас Петков 85' 11 нп Георги Русев 62' 7 нп Кристиян Балов 46' 9 нп Атанас Илиев 63' 16 нп Марин Петков 46' 18 пз Ивайло Чочев 62' 15 нп Георгий Лазаров 63' 21 зщ Димитар Велковски 85' 5 пз Иван Панков 85' 12 вр Хаукон Рафн Валдимарссон 4 зщ Виктор Паульссон 16 зщ Стефан Тейтур Тордарсон 9' 3 зщ Даниэль Гретарссон 72' 2 зщ Логи Томассон 19 зщ Микаэль-Эгиль Эллертссон 7 пз Хакон-Арнар Харальдссон 8 пз Исак-Бергманн Йоуханнессон 71' 15 пз Кристадль Ингасон 29' 22 нп Андри Гудьонсен 9 нп Орри Оускарссон 46' 23 зщ Хёрдур Магнуссон 9' 21 пз Арнор Сигурдссон 29' 14 нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон 46' 10 пз Гилфи Тор Сигурдссон 71' 17 пз Арон Гуннарссон 72' Запасные 12 вр Алекс Божев 23 вр Пламен Андреев 2 зщ Росен Божинов 14 зщ Теодор Иванов 19 зщ Иван Турицов 10 пз Асен Чандаров 17 нп Светослав Ковачев 1 вр Рунар Алекс Рунарссон 13 вр Антон Ари Эйнарссон 6 пз Торир Йоханн Хельгасон 5 нп Исак Торвальдссон 11 нп Йоун Торстейнссон 18 нп Микаэль Андерсон 20 нп Кристиан Хлинссон Главные тренеры Арнар Гуннлаугссон Голы Андри Гудьонсен 0:1 17' Орри Оускарссон Логи Томассон 0:2 21' Эмил Ценов 0:3 52' Андри Гудьонсен Хакон-Арнар Харальдссон 0:4 68' Андри Гудьонсен 0:5 79' Наказания Хёрдур Магнуссон 39' Кристиян Балов 45+4' Адриан Краев 55' Хакон-Арнар Харальдссон 66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Болгария - Исландия, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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