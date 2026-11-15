Португалия - Дания 14 ноября обзор матча
Дата публикации: 15-11-2026
Португалия
1 : 4
Дания
События матча Португалия - Дания
43'
⚽
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (0 - 1)Пенальти
46'
Рубен Диаш
49'
⚽
Расмус Хёйлунн (0 - 2)
57'
⚽
Расмус Хёйлунн (0 - 3)
64'
⇄
Франсишку Тринкан / Педру Нету
64'
⇄
Жуан Пальинья / Рубен Невеш
64'
⇄
Карлос Форбс / Жуан Феликс
66'
⇄
Андреас Сков Ольсен / Густав Исаксен
66'
⇄
Матиас Йенсен / Миккель Дамсгор
73'
⇄
Уильям Осула / Расмус Хёйлунн
73'
⇄
Виктор Фрохолдт / Мохамед Дарами
75'
⚽
Йоаким Андерсен (0 - 4)
79'
⇄
Бернарду Силва / Бруну Фернандеш
82'
⇄
Виктор Нельссон / Йоаким Андерсен
83'
⇄
Жуан Невеш / Витинья
87'
Жуан Пальинья
90+3'
⚽
Бернарду Силва (1 - 4)
Составы команд
Португалия
Дания
|1
|вр
|Диогу Кошта
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|2
|зщ
|Диогу Дало
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
79'
|11
|пз
|Жоау Феликс
64'
|17
|пз
|Педру Нету
64'
|21
|пз
|Рубен Невеш
64'
|23
|пз
|Витинья
83'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|16
|пз
|Франсишку Тринкау
64'
|6
|пз
|Жоау Пальинья
64'
|7
|пз
|Карлуш Форбш
64'
|10
|пз
|Бернарду Силва
79'
|15
|пз
|Жоау Невеш
83'
|16
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
82'
|3
|зщ
|Оливер Нильсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|18
|зщ
|Александер Ба
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|нп
|Густав Исаксен
66'
|19
|нп
|Мохамед Дарами
73'
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
73'
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
66'
|7
|пз
|Матиас Йенсен
66'
|11
|нп
|Андреас Сков Ольсен
66'
|12
|пз
|Виктор Фрохольдт
73'
|10
|нп
|Уильям Осула
73'
|6
|зщ
|Виктор Нельссон
82'
Запасные
|12
|вр
|Руй Силва
|22
|вр
|Самуэл Суареш
|4
|зщ
|Антониу Силва
|5
|зщ
|Флавиу Назинью
|19
|пз
|Родригу Мора
|14
|нп
|Жеовани Кенда
|18
|нп
|Фабиу Силва
|1
|вр
|Андреас Юнгдаль
|22
|вр
|Филип Йоргенсен
|4
|зщ
|Расмус Николайсен
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|15
|пз
|Виктор Бак
|17
|пз
|Йеспер Линдстрём
|20
|пз
|Мадс Бидструп
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Брайан Ример
Голы
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
0:1
43'
Расмус Хойлунд
Миккель Дамсгор
0:2
50'
Расмус Хойлунд
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
0:3
57'
Йоаким Андерсен
Матиас Йенсен
0:4
75'
Бернарду Силва
1:4
90+3'
Наказания
Рубен Диаш
46'
Жоау Пальинья
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Португалия - Дания, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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