Португалия - Дания 14 ноября обзор матча Дата публикации: 15-11-2026 Португалия 1 : 4 Дания События матча Португалия - Дания 43' ⚽ Пьер-Эмиль Хёйбьерг (0 - 1) Пенальти 46' Рубен Диаш 49' ⚽ Расмус Хёйлунн (0 - 2) 57' ⚽ Расмус Хёйлунн (0 - 3) 64' ⇄ Франсишку Тринкан / Педру Нету 64' ⇄ Жуан Пальинья / Рубен Невеш 64' ⇄ Карлос Форбс / Жуан Феликс 66' ⇄ Андреас Сков Ольсен / Густав Исаксен 66' ⇄ Матиас Йенсен / Миккель Дамсгор 73' ⇄ Уильям Осула / Расмус Хёйлунн 73' ⇄ Виктор Фрохолдт / Мохамед Дарами 75' ⚽ Йоаким Андерсен (0 - 4) 79' ⇄ Бернарду Силва / Бруну Фернандеш 82' ⇄ Виктор Нельссон / Йоаким Андерсен 83' ⇄ Жуан Невеш / Витинья 87' Жуан Пальинья 90+3' ⚽ Бернарду Силва (1 - 4) Составы команд Португалия Дания 1 вр Диогу Кошта 3 зщ Рубен Диаш 13 зщ Ренату Вейга 20 зщ Алберту Кошта 2 зщ Диогу Дало 8 пз Бруну Фернандеш 79' 11 пз Жоау Феликс 64' 17 пз Педру Нету 64' 21 пз Рубен Невеш 64' 23 пз Витинья 83' 9 нп Гонсалу Рамуш 16 пз Франсишку Тринкау 64' 6 пз Жоау Пальинья 64' 7 пз Карлуш Форбш 64' 10 пз Бернарду Силва 79' 15 пз Жоау Невеш 83' 16 вр Мадс Хермансен 2 зщ Йоаким Андерсен 82' 3 зщ Оливер Нильсен 5 зщ Йоаким Мехле 18 зщ Александер Ба 21 пз Мортен Юльманн 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 8 нп Густав Исаксен 66' 19 нп Мохамед Дарами 73' 9 нп Расмус Хойлунд 73' 14 нп Миккель Дамсгор 66' 7 пз Матиас Йенсен 66' 11 нп Андреас Сков Ольсен 66' 12 пз Виктор Фрохольдт 73' 10 нп Уильям Осула 73' 6 зщ Виктор Нельссон 82' Запасные 12 вр Руй Силва 22 вр Самуэл Суареш 4 зщ Антониу Силва 5 зщ Флавиу Назинью 19 пз Родригу Мора 14 нп Жеовани Кенда 18 нп Фабиу Силва 1 вр Андреас Юнгдаль 22 вр Филип Йоргенсен 4 зщ Расмус Николайсен 13 зщ Расмус Кристенсен 15 пз Виктор Бак 17 пз Йеспер Линдстрём 20 пз Мадс Бидструп Главные тренеры Жорже Жезуш Брайан Ример Голы Пьер-Эмиль Хёйбьерг 0:1 43' Расмус Хойлунд Миккель Дамсгор 0:2 50' Расмус Хойлунд Пьер-Эмиль Хёйбьерг 0:3 57' Йоаким Андерсен Матиас Йенсен 0:4 75' Бернарду Силва 1:4 90+3' Наказания Рубен Диаш 46' Жоау Пальинья 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Португалия - Дания, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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