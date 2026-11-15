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Португалия - Дания 14 ноября обзор матча

Дата публикации: 15-11-2026
Португалия
Португалия
1 : 4
Дания
Дания
События матча Португалия - Дания
43'
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (0 - 1)Пенальти
46'
Рубен Диаш
49'
Расмус Хёйлунн (0 - 2)
57'
Расмус Хёйлунн (0 - 3)
64'
Франсишку Тринкан / Педру Нету
64'
Жуан Пальинья / Рубен Невеш
64'
Карлос Форбс / Жуан Феликс
66'
Андреас Сков Ольсен / Густав Исаксен
66'
Матиас Йенсен / Миккель Дамсгор
73'
Уильям Осула / Расмус Хёйлунн
73'
Виктор Фрохолдт / Мохамед Дарами
75'
Йоаким Андерсен (0 - 4)
79'
Бернарду Силва / Бруну Фернандеш
82'
Виктор Нельссон / Йоаким Андерсен
83'
Жуан Невеш / Витинья
87'
Жуан Пальинья
90+3'
Бернарду Силва (1 - 4)
Составы команд
Португалия
Дания
1ПортугалияврДиогу Кошта
3ПортугалиязщРубен Диаш
13ПортугалиязщРенату Вейга
20ПортугалиязщАлберту Кошта
2ПортугалиязщДиогу Дало
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
79'
11ПортугалияпзЖоау Феликс
64'
17ПортугалияпзПедру Нету
64'
21ПортугалияпзРубен Невеш
64'
23Португалияпз Витинья
83'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
16ПортугалияпзФрансишку Тринкау
64'
6ПортугалияпзЖоау Пальинья
64'
7ПортугалияпзКарлуш Форбш
64'
10ПортугалияпзБернарду Силва
79'
15ПортугалияпзЖоау Невеш
83'
16ДанияврМадс Хермансен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
82'
3ДаниязщОливер Нильсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
18ДаниязщАлександер Ба
21ДанияпзМортен Юльманн
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
8ДаниянпГустав Исаксен
66'
19ДаниянпМохамед Дарами
73'
9ДаниянпРасмус Хойлунд
73'
14ДаниянпМиккель Дамсгор
66'
7ДанияпзМатиас Йенсен
66'
11ДаниянпАндреас Сков Ольсен
66'
12ДанияпзВиктор Фрохольдт
73'
10ДаниянпУильям Осула
73'
6ДаниязщВиктор Нельссон
82'
Запасные
12ПортугалияврРуй Силва
22ПортугалияврСамуэл Суареш
4ПортугалиязщАнтониу Силва
5ПортугалиязщФлавиу Назинью
19ПортугалияпзРодригу Мора
14ПортугалиянпЖеовани Кенда
18ПортугалиянпФабиу Силва
1ДанияврАндреас Юнгдаль
22ДанияврФилип Йоргенсен
4ДаниязщРасмус Николайсен
13ДаниязщРасмус Кристенсен
15ДанияпзВиктор Бак
17ДанияпзЙеспер Линдстрём
20ДанияпзМадс Бидструп
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
ДанияБрайан Ример
Голы
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
0:1
43'
Расмус Хойлунд
Миккель Дамсгор
0:2
50'
Расмус Хойлунд
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
0:3
57'
Йоаким Андерсен
Матиас Йенсен
0:4
75'
Бернарду Силва
1:4
90+3'
Наказания
Рубен Диаш
46'
Жоау Пальинья
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Португалия - Дания, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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