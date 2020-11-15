Испания - Англия 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
15 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 6-й тур
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Составы команд
Испания
Англия
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Томас Тухель
История личных встреч
|26.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 3. 1-й тур
|2 : 3
|14.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Финал
|2 : 1
|15.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 4-й тур
|2 : 3
|08.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 1-й тур
|1 : 2
|15.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|13.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|12.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|5
|10
| 2
1/4 финала
|Франция
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|5
|9
| 4
Зона вылета
|Турция
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Англия
|5
|12
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|5
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|5
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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