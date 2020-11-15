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Испания - Англия 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
15 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 6-й тур
Испания
Англия

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Таблица
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Составы команд
Испания
Англия
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 3. 1-й турАнглия2 : 3Испания
14.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раундФиналИспания2 : 1Англия
15.10.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 4-й турИспания2 : 3Англия
08.09.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 1-й турАнглия1 : 2Испания
15.11.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Англия2 : 2Испания
13.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Испания2 : 0Англия
12.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Англия1 : 0Испания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия510
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия59
4
Зона вылета
Турция50
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания515
2
1/4 финала
Англия512
3
Стыковая зона
Хорватия53
4
Зона вылета
Чехия50
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Испания
0%
Ничья
0%
Англия
0%

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