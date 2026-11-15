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Северная Ирландия - Украина 14 ноября обзор матча

Дата публикации: 15-11-2026
Сев Ирландия
Сев Ирландия
1 : 0
Украина
Украина
События матча Северная Ирландия - Украина
-5'
Michael O'Neill
68'
Терри Девлин (1 - 0)
72'
Геннадий Синчук / Георгий Судаков
72'
Игор Краснопир / Роман Яремчук
75'
Джейми Донли
80'
Патрик Келли / Терри Девлин
81'
Егор Назарина / Олег Очеретько
87'
Броди Спенсер / Джастин Девенни
87'
Джош Мадженнис / Джейми Донли
90+1'
Артем Довбик / Алексей Кащук
Составы команд
Северная Ирландия
Украина
1Северная ИрландияврПирс Чарльз
4Северная ИрландиязщТом Атчесон
15Северная ИрландиязщРуайри Макконвилл
22Северная ИрландиязщКирон Браун
5Северная ИрландиязщТрай Хам
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
7Северная ИрландияпзИтан Гэлбрейт
3Северная ИрландияпзДжастин Девенни
87'
14Северная ИрландияпзАйзек Прайс
2Северная ИрландияпзТерри Девлин
80'
10Северная ИрландиянпДжейми Донли
87'
16Северная ИрландияпзПатрик Келли
80'
20Северная ИрландияпзБроди Спенсер
87'
21Северная ИрландиянпДжош Мадженнис
87'
12УкраинаврАнатолий Трубин
16УкраиназщВиталий Миколенко
13УкраиназщИлья Забарный
3УкраиназщЭдуард Сарапий
22УкраиназщНиколай Матвиенко
18УкраинапзОлег Очеретько
81'
7УкраинапзАлексей Кащук
90+1'
6УкраинапзЕгор Ярмолюк
8УкраинапзГеоргий Судаков
72'
9УкраинанпРоман Яремчук
72'
14УкраинанпДаниил Сикан
20УкраинапзГеннадий Синчук
72'
21УкраинанпИгорь Краснопир
72'
19УкраинапзЕгор Назарина
81'
11УкраинанпАртём Довбик
90+1'
Запасные
12Северная ИрландияврКонор Азар
23Северная ИрландияврДермот Ми
17Северная ИрландиязщПатрик Макнейр
18Северная ИрландиязщМайкл Форбс
6Северная ИрландияпзДжордан Томпсон
11Северная ИрландияпзПол Смит
8Северная ИрландиянпКаллум Маршалл
9Северная ИрландиянпКиран Моррисон
13Северная ИрландиянпБрейден Грэм
1УкраинаврГеоргий Ермаков
23УкраинаврДмитрий Ризнык
4УкраиназщТарас Михавко
5УкраиназщИлья Крупский
10УкраинапзАлександр Андриевский
15УкраинапзИван Варфоломеев
17УкраинапзВладислав Ванат
2УкраинанпБорис Крушинский
Главные тренеры
Северная ИрландияМайкл О'Нил
ИталияАндреа Мальдера
Голы
Терри Девлин
Итан Гэлбрейт
1:0
68'
Наказания
Джейми Донли
75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Северная Ирландия - Украина, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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