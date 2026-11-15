Северная Ирландия - Украина 14 ноября обзор матча Дата публикации: 15-11-2026 Сев Ирландия 1 : 0 Украина События матча Северная Ирландия - Украина -5' Michael O'Neill 68' ⚽ Терри Девлин (1 - 0) 72' ⇄ Геннадий Синчук / Георгий Судаков 72' ⇄ Игор Краснопир / Роман Яремчук 75' Джейми Донли 80' ⇄ Патрик Келли / Терри Девлин 81' ⇄ Егор Назарина / Олег Очеретько 87' ⇄ Броди Спенсер / Джастин Девенни 87' ⇄ Джош Мадженнис / Джейми Донли 90+1' ⇄ Артем Довбик / Алексей Кащук Составы команд Северная Ирландия Украина 1 вр Пирс Чарльз 4 зщ Том Атчесон 15 зщ Руайри Макконвилл 22 зщ Кирон Браун 5 зщ Трай Хам 19 пз Ши Чарльз 7 пз Итан Гэлбрейт 3 пз Джастин Девенни 87' 14 пз Айзек Прайс 2 пз Терри Девлин 80' 10 нп Джейми Донли 87' 16 пз Патрик Келли 80' 20 пз Броди Спенсер 87' 21 нп Джош Мадженнис 87' 12 вр Анатолий Трубин 16 зщ Виталий Миколенко 13 зщ Илья Забарный 3 зщ Эдуард Сарапий 22 зщ Николай Матвиенко 18 пз Олег Очеретько 81' 7 пз Алексей Кащук 90+1' 6 пз Егор Ярмолюк 8 пз Георгий Судаков 72' 9 нп Роман Яремчук 72' 14 нп Даниил Сикан 20 пз Геннадий Синчук 72' 21 нп Игорь Краснопир 72' 19 пз Егор Назарина 81' 11 нп Артём Довбик 90+1' Запасные 12 вр Конор Азар 23 вр Дермот Ми 17 зщ Патрик Макнейр 18 зщ Майкл Форбс 6 пз Джордан Томпсон 11 пз Пол Смит 8 нп Каллум Маршалл 9 нп Киран Моррисон 13 нп Брейден Грэм 1 вр Георгий Ермаков 23 вр Дмитрий Ризнык 4 зщ Тарас Михавко 5 зщ Илья Крупский 10 пз Александр Андриевский 15 пз Иван Варфоломеев 17 пз Владислав Ванат 2 нп Борис Крушинский Главные тренеры Майкл О'Нил Андреа Мальдера Голы Терри Девлин Итан Гэлбрейт 1:0 68' Наказания Джейми Донли 75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Северная Ирландия - Украина, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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