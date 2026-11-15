Северная Ирландия - Украина 14 ноября обзор матча
Дата публикации: 15-11-2026
Сев Ирландия
1 : 0
Украина
События матча Северная Ирландия - Украина
-5'
Michael O'Neill
68'
⚽
Терри Девлин (1 - 0)
72'
⇄
Геннадий Синчук / Георгий Судаков
72'
⇄
Игор Краснопир / Роман Яремчук
75'
Джейми Донли
80'
⇄
Патрик Келли / Терри Девлин
81'
⇄
Егор Назарина / Олег Очеретько
87'
⇄
Броди Спенсер / Джастин Девенни
87'
⇄
Джош Мадженнис / Джейми Донли
90+1'
⇄
Артем Довбик / Алексей Кащук
Составы команд
Северная Ирландия
Украина
|1
|вр
|Пирс Чарльз
|4
|зщ
|Том Атчесон
|15
|зщ
|Руайри Макконвилл
|22
|зщ
|Кирон Браун
|5
|зщ
|Трай Хам
|19
|пз
|Ши Чарльз
|7
|пз
|Итан Гэлбрейт
|3
|пз
|Джастин Девенни
87'
|14
|пз
|Айзек Прайс
|2
|пз
|Терри Девлин
80'
|10
|нп
|Джейми Донли
87'
|16
|пз
|Патрик Келли
80'
|20
|пз
|Броди Спенсер
87'
|21
|нп
|Джош Мадженнис
87'
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|13
|зщ
|Илья Забарный
|3
|зщ
|Эдуард Сарапий
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|18
|пз
|Олег Очеретько
81'
|7
|пз
|Алексей Кащук
90+1'
|6
|пз
|Егор Ярмолюк
|8
|пз
|Георгий Судаков
72'
|9
|нп
|Роман Яремчук
72'
|14
|нп
|Даниил Сикан
|20
|пз
|Геннадий Синчук
72'
|21
|нп
|Игорь Краснопир
72'
|19
|пз
|Егор Назарина
81'
|11
|нп
|Артём Довбик
90+1'
Запасные
|12
|вр
|Конор Азар
|23
|вр
|Дермот Ми
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
|18
|зщ
|Майкл Форбс
|6
|пз
|Джордан Томпсон
|11
|пз
|Пол Смит
|8
|нп
|Каллум Маршалл
|9
|нп
|Киран Моррисон
|13
|нп
|Брейден Грэм
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|23
|вр
|Дмитрий Ризнык
|4
|зщ
|Тарас Михавко
|5
|зщ
|Илья Крупский
|10
|пз
|Александр Андриевский
|15
|пз
|Иван Варфоломеев
|17
|пз
|Владислав Ванат
|2
|нп
|Борис Крушинский
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Андреа Мальдера
Голы
Терри Девлин
Итан Гэлбрейт
1:0
68'
Наказания
Джейми Донли
75'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Северная Ирландия - Украина, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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