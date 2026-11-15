Швеция - Босния и Герцеговина 14 ноября обзор матча Дата публикации: 15-11-2026 Швеция 3 : 2 Босния События матча Швеция - Босния и Герцеговина 5' ⚽ Даниэль Свенссон (1 - 0) 11' ⚽ Виктор Дьёкереш (2 - 0) Пенальти 39' ⇄ Эрмин Махмич / Харис Табакович 45+2' ⚽ Виктор Дьёкереш (3 - 0) Пенальти 47' ⚽ Армин Гигович (3 - 1) 61' ⇄ Деян Кулусевски / Антони Эланга 61' ⇄ Бенджамин Нюгрен / Себастьян Нанаси 62' ⚽ Сеад Колашинац (3 - 2) 67' ⇄ Арьян Малич / Эсмир Байрактаревич 67' ⇄ Амар Мемич / Степан Раделич 67' ⇄ Беньямин Тахирович / Иван Башич 76' Густаф Лагербильке 81' ⇄ Эллиот Страуд / Александер Исак 90' ⇄ Феликс Беймо / Даниэль Свенссон 90+1' ⇄ Йеспер Карлстрём / Ясин Аяри Составы команд Швеция Босния и Герцеговина 12 вр Виктор Юханссон 2 зщ Густаф Лагербильке 3 зщ Виктор Линделёф 11 пз Энтони Эланга 61' 18 пз Ясин Аяри 90+1' 8 пз Даниэль Свенссон 90' 20 пз Хуго Ларссон 19 пз Себастьян Нанаси 61' 5 пз Габриэль Гудмундссон 9 нп Александер Исак 81' 17 нп Виктор Дьёкереш 10 пз Беньямин Нюгрен 61' 21 пз Деян Кулушевски 61' 7 зщ Эллиот Страуд 81' 6 зщ Феликс Беймо 90' 16 пз Йеспер Карлстрём 90+1' 22 вр Мартин Зломислич 18 зщ Никола Катич 5 зщ Сеад Колашинац 21 зщ Степан Раделич 67' 7 пз Амар Дедич 8 пз Армин Гигович 13 пз Иван Башич 67' 11 пз Эсмир Байрактаревич 67' 19 пз Керим-Сэм Алайбегович 10 нп Эрмедин Демирович 23 нп Харис Табакович 39' 16 пз Эрмин Махмич 39' 3 зщ Арьян Малич 67' 15 зщ Амар Мемич 67' 6 пз Беньямин Тахирович 67' Запасные 1 вр Якоб Виделль Сеттерстрём 23 вр Ноэль Тёрнквист 4 зщ Эрик Смит 14 зщ Яльмар Экдаль 15 зщ Дженезис Антви 13 пз Александер Бернхардссон 22 пз Альё Нжие 1 вр Младен Юркас 12 вр Салько Хамзич 2 зщ Нихад Муякич 4 зщ Зинедин Смайлович 14 пз Иван Шуньич 17 пз Дженис Бурнич 20 пз Матей Декет 9 нп Самед Баждар Главные тренеры Грэм Поттер Сергей Барбарез Голы Даниэль Свенссон Энтони Эланга 1:0 5' Виктор Дьёкереш 2:0 11' Виктор Дьёкереш 3:0 45+2' Армин Гигович Эрмин Махмич 3:1 47' Сеад Колашинац Керим-Сэм Алайбегович 3:2 62' Наказания Густаф Лагербильке 76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швеция - Босния и Герцеговина, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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