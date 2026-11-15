02:30 ()
Свернуть список

Швеция - Босния и Герцеговина 14 ноября обзор матча

Дата публикации: 15-11-2026
Швеция
Швеция
3 : 2
Босния
Босния
События матча Швеция - Босния и Герцеговина
5'
Даниэль Свенссон (1 - 0)
11'
Виктор Дьёкереш (2 - 0)Пенальти
39'
Эрмин Махмич / Харис Табакович
45+2'
Виктор Дьёкереш (3 - 0)Пенальти
47'
Армин Гигович (3 - 1)
61'
Деян Кулусевски / Антони Эланга
61'
Бенджамин Нюгрен / Себастьян Нанаси
62'
Сеад Колашинац (3 - 2)
67'
Арьян Малич / Эсмир Байрактаревич
67'
Амар Мемич / Степан Раделич
67'
Беньямин Тахирович / Иван Башич
76'
Густаф Лагербильке
81'
Эллиот Страуд / Александер Исак
90'
Феликс Беймо / Даниэль Свенссон
90+1'
Йеспер Карлстрём / Ясин Аяри
Составы команд
Швеция
Босния и Герцеговина
12ШвецияврВиктор Юханссон
2ШвециязщГустаф Лагербильке
3ШвециязщВиктор Линделёф
11ШвецияпзЭнтони Эланга
61'
18ШвецияпзЯсин Аяри
90+1'
8ШвецияпзДаниэль Свенссон
90'
20ШвецияпзХуго Ларссон
19ШвецияпзСебастьян Нанаси
61'
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
9ШвециянпАлександер Исак
81'
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
10ШвецияпзБеньямин Нюгрен
61'
21ШвецияпзДеян Кулушевски
61'
7ШвециязщЭллиот Страуд
81'
6ШвециязщФеликс Беймо
90'
16ШвецияпзЙеспер Карлстрём
90+1'
22Босния и ГерцеговинаврМартин Зломислич
18Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
5Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
21Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
67'
7Босния и ГерцеговинапзАмар Дедич
8Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
13Босния и ГерцеговинапзИван Башич
67'
11Босния и ГерцеговинапзЭсмир Байрактаревич
67'
19Босния и ГерцеговинапзКерим-Сэм Алайбегович
10Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
23Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
39'
16Босния и ГерцеговинапзЭрмин Махмич
39'
3Босния и ГерцеговиназщАрьян Малич
67'
15Босния и ГерцеговиназщАмар Мемич
67'
6Босния и ГерцеговинапзБеньямин Тахирович
67'
Запасные
1ШвецияврЯкоб Виделль Сеттерстрём
23ШвецияврНоэль Тёрнквист
4ШвециязщЭрик Смит
14ШвециязщЯльмар Экдаль
15ШвециязщДженезис Антви
13ШвецияпзАлександер Бернхардссон
22ШвецияпзАльё Нжие
1Босния и ГерцеговинаврМладен Юркас
12АвстрияврСалько Хамзич
2Босния и ГерцеговиназщНихад Муякич
4ШвециязщЗинедин Смайлович
14Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
17Босния и ГерцеговинапзДженис Бурнич
20Босния и ГерцеговинапзМатей Декет
9Босния и ГерцеговинанпСамед Баждар
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
Голы
Даниэль Свенссон
Энтони Эланга
1:0
5'
Виктор Дьёкереш
2:0
11'
Виктор Дьёкереш
3:0
45+2'
Армин Гигович
Эрмин Махмич
3:1
47'
Сеад Колашинац
Керим-Сэм Алайбегович
3:2
62'
Наказания
Густаф Лагербильке
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швеция - Босния и Герцеговина, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Австрия - Ирландия 14 ноября обзор матча
    Австрия - Ирландия 14 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Норвегия - Уэльс 14 ноября обзор матча
    Норвегия - Уэльс 14 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Грузия - Венгрия 14 ноября обзор матча
    Грузия - Венгрия 14 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Косово - Израиль 14 ноября обзор матча
    Косово - Израиль 14 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Болгария - Исландия 13 ноября обзор матча
    Болгария - Исландия 13 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close