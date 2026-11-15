Швеция - Босния и Герцеговина 14 ноября обзор матча
Дата публикации: 15-11-2026
Швеция
3 : 2
Босния
События матча Швеция - Босния и Герцеговина
5'
⚽
Даниэль Свенссон (1 - 0)
11'
⚽
Виктор Дьёкереш (2 - 0)Пенальти
39'
⇄
Эрмин Махмич / Харис Табакович
45+2'
⚽
Виктор Дьёкереш (3 - 0)Пенальти
47'
⚽
Армин Гигович (3 - 1)
61'
⇄
Деян Кулусевски / Антони Эланга
61'
⇄
Бенджамин Нюгрен / Себастьян Нанаси
62'
⚽
Сеад Колашинац (3 - 2)
67'
⇄
Арьян Малич / Эсмир Байрактаревич
67'
⇄
Амар Мемич / Степан Раделич
67'
⇄
Беньямин Тахирович / Иван Башич
76'
Густаф Лагербильке
81'
⇄
Эллиот Страуд / Александер Исак
90'
⇄
Феликс Беймо / Даниэль Свенссон
90+1'
⇄
Йеспер Карлстрём / Ясин Аяри
Составы команд
Швеция
Босния и Герцеговина
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|2
|зщ
|Густаф Лагербильке
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|11
|пз
|Энтони Эланга
61'
|18
|пз
|Ясин Аяри
90+1'
|8
|пз
|Даниэль Свенссон
90'
|20
|пз
|Хуго Ларссон
|19
|пз
|Себастьян Нанаси
61'
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|9
|нп
|Александер Исак
81'
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|10
|пз
|Беньямин Нюгрен
61'
|21
|пз
|Деян Кулушевски
61'
|7
|зщ
|Эллиот Страуд
81'
|6
|зщ
|Феликс Беймо
90'
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
90+1'
|22
|вр
|Мартин Зломислич
|18
|зщ
|Никола Катич
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|21
|зщ
|Степан Раделич
67'
|7
|пз
|Амар Дедич
|8
|пз
|Армин Гигович
|13
|пз
|Иван Башич
67'
|11
|пз
|Эсмир Байрактаревич
67'
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
|23
|нп
|Харис Табакович
39'
|16
|пз
|Эрмин Махмич
39'
|3
|зщ
|Арьян Малич
67'
|15
|зщ
|Амар Мемич
67'
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
67'
Запасные
|1
|вр
|Якоб Виделль Сеттерстрём
|23
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|4
|зщ
|Эрик Смит
|14
|зщ
|Яльмар Экдаль
|15
|зщ
|Дженезис Антви
|13
|пз
|Александер Бернхардссон
|22
|пз
|Альё Нжие
|1
|вр
|Младен Юркас
|12
|вр
|Салько Хамзич
|2
|зщ
|Нихад Муякич
|4
|зщ
|Зинедин Смайлович
|14
|пз
|Иван Шуньич
|17
|пз
|Дженис Бурнич
|20
|пз
|Матей Декет
|9
|нп
|Самед Баждар
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Сергей Барбарез
Голы
Даниэль Свенссон
Энтони Эланга
1:0
5'
Виктор Дьёкереш
2:0
11'
Виктор Дьёкереш
3:0
45+2'
Армин Гигович
Эрмин Махмич
3:1
47'
Сеад Колашинац
Керим-Сэм Алайбегович
3:2
62'
Наказания
Густаф Лагербильке
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швеция - Босния и Герцеговина, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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