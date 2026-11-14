23:24 ()
Свернуть список

Грузия - Венгрия 14 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Грузия
Грузия
0 : 2
Венгрия
Венгрия
События матча Грузия - Венгрия
18'
Вилли Орбан
51'
Милан Виталиш
60'
Георгий Цитаишвили
61'
Арон Чонгваи / Жольт Надь
63'
Зурико Давиташвили / Георгий Цитаишвили
70'
Бендегуз Болла / Аттила Осват
70'
Раймунд Тот / Милан Виталиш
73'
Лаша Двали (0 - 1)Автогол
77'
Буду Зивзивадзе / Георгий Чакветадзе
77'
Иракли Азарови / Лаша Двали
77'
Иракли Егоян / Ника Гагнидзе
85'
Барнабаш Варга (0 - 2)
86'
Акош Сендреи / Барнабаш Варга
86'
Милан Петё / Роланд Шаллаи
90'
Георгий Гулиашвили / Гиорги Квернадзе
Составы команд
Грузия
Венгрия
1ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ГрузиязщОтар Какабадзе
5ГрузиязщСаба Гогличидзе
4ГрузиязщЛука Лочошвили
19ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
63'
3ГрузиязщЛаша Двали
77'
14ГрузияпзАнзор Меквабишвили
10ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
77'
20ГрузияпзНика Гагнидзе
77'
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
90'
7ГрузиянпЗурико Давиташвили
63'
16ГрузиязщИраклий Азаров
77'
18ГрузияпзИракли Егоян
77'
11ГрузиянпБуду Зивзивадзе
77'
9ГрузиянпГеоргий Гулиашвили
90'
1ВенгрияврБалаж Тот
6ВенгриязщВилли Орбан
3ВенгриязщМарк Чингер
11ВенгриязщМилош Керкез
2ВенгриязщАттила Ошват
70'
18ВенгриязщЖолт Надь
61'
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ВенгрияпзМилан Виталиш
70'
10ВенгрияпзДоминик Собослаи
20ВенгрияпзРоланд Шаллаи
87'
19ВенгриянпБарнабаш Варга
86'
15ВенгрияпзАрон Чонгваи
61'
14ВенгриязщБендегуз Болла
70'
21ВенгрияпзРаймунд Тот
70'
9ВенгриянпАкош Сендреи
86'
7ВенгрияпзМилан Петё
87'
Запасные
13ГрузияврНодари Каличава
23ГрузияврЛука Гугешашвили
12ГрузиязщГеоргий Майсурадзе
15ГрузиязщСаба Сазонов
21ГрузиязщДжемал Табидзе
6ГрузияпзГиорги Моистсрапишвили
8ГрузияпзНодар Ломинадзе
12ВенгрияврБенце Гундель-Такач
22ВенгрияврАрмин Печи
4ВенгриязщАттила Салаи
5ВенгриязщАкош Маркграф
16ВенгрияпзЙозеф Урблик
17ВенгрияпзКаллум Стайлз
23ВенгриянпГабор Юрек
Главные тренеры
ГрузияРамаз Сванадзе
ИталияМарко Росси
Голы
Лаша Двали
0:1
73'
Барнабаш Варга
Доминик Собослаи
0:2
85'
Наказания
Вилли Орбан
19'
Милан Виталиш
51'
Георгий Цитаишвили
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Грузия - Венгрия, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Косово - Израиль 14 ноября обзор матча
    Косово - Израиль 14 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Болгария - Исландия 13 ноября обзор матча
    Болгария - Исландия 13 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Сербия - Германия 13 ноября обзор матча
    Сербия - Германия 13 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Нидерланды - Греция 13 ноября обзор матча
    Нидерланды - Греция 13 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Словения - Швейцария 13 ноября обзор матча
    Словения - Швейцария 13 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close