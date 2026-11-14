Грузия - Венгрия 14 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Грузия
0 : 2
Венгрия
События матча Грузия - Венгрия
18'
Вилли Орбан
51'
Милан Виталиш
60'
Георгий Цитаишвили
61'
⇄
Арон Чонгваи / Жольт Надь
63'
⇄
Зурико Давиташвили / Георгий Цитаишвили
70'
⇄
Бендегуз Болла / Аттила Осват
70'
⇄
Раймунд Тот / Милан Виталиш
73'
⚽
Лаша Двали (0 - 1)Автогол
77'
⇄
Буду Зивзивадзе / Георгий Чакветадзе
77'
⇄
Иракли Азарови / Лаша Двали
77'
⇄
Иракли Егоян / Ника Гагнидзе
85'
⚽
Барнабаш Варга (0 - 2)
86'
⇄
Акош Сендреи / Барнабаш Варга
86'
⇄
Милан Петё / Роланд Шаллаи
90'
⇄
Георгий Гулиашвили / Гиорги Квернадзе
Составы команд
Грузия
Венгрия
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|4
|зщ
|Лука Лочошвили
|19
|зщ
|Георгий Цитаишвили
63'
|3
|зщ
|Лаша Двали
77'
|14
|пз
|Анзор Меквабишвили
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
77'
|20
|пз
|Ника Гагнидзе
77'
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
90'
|7
|нп
|Зурико Давиташвили
63'
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
77'
|18
|пз
|Иракли Егоян
77'
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
77'
|9
|нп
|Георгий Гулиашвили
90'
|1
|вр
|Балаж Тот
|6
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Марк Чингер
|11
|зщ
|Милош Керкез
|2
|зщ
|Аттила Ошват
70'
|18
|зщ
|Жолт Надь
61'
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Милан Виталиш
70'
|10
|пз
|Доминик Собослаи
|20
|пз
|Роланд Шаллаи
87'
|19
|нп
|Барнабаш Варга
86'
|15
|пз
|Арон Чонгваи
61'
|14
|зщ
|Бендегуз Болла
70'
|21
|пз
|Раймунд Тот
70'
|9
|нп
|Акош Сендреи
86'
|7
|пз
|Милан Петё
87'
Запасные
|13
|вр
|Нодари Каличава
|23
|вр
|Лука Гугешашвили
|12
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|15
|зщ
|Саба Сазонов
|21
|зщ
|Джемал Табидзе
|6
|пз
|Гиорги Моистсрапишвили
|8
|пз
|Нодар Ломинадзе
|12
|вр
|Бенце Гундель-Такач
|22
|вр
|Армин Печи
|4
|зщ
|Аттила Салаи
|5
|зщ
|Акош Маркграф
|16
|пз
|Йозеф Урблик
|17
|пз
|Каллум Стайлз
|23
|нп
|Габор Юрек
Главные тренеры
|Рамаз Сванадзе
|Марко Росси
Голы
Лаша Двали
0:1
73'
Барнабаш Варга
Доминик Собослаи
0:2
85'
Наказания
Вилли Орбан
19'
Милан Виталиш
51'
Георгий Цитаишвили
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Грузия - Венгрия, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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