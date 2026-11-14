Грузия - Венгрия 14 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Грузия 0 : 2 Венгрия События матча Грузия - Венгрия 18' Вилли Орбан 51' Милан Виталиш 60' Георгий Цитаишвили 61' ⇄ Арон Чонгваи / Жольт Надь 63' ⇄ Зурико Давиташвили / Георгий Цитаишвили 70' ⇄ Бендегуз Болла / Аттила Осват 70' ⇄ Раймунд Тот / Милан Виталиш 73' ⚽ Лаша Двали (0 - 1) Автогол 77' ⇄ Буду Зивзивадзе / Георгий Чакветадзе 77' ⇄ Иракли Азарови / Лаша Двали 77' ⇄ Иракли Егоян / Ника Гагнидзе 85' ⚽ Барнабаш Варга (0 - 2) 86' ⇄ Акош Сендреи / Барнабаш Варга 86' ⇄ Милан Петё / Роланд Шаллаи 90' ⇄ Георгий Гулиашвили / Гиорги Квернадзе Составы команд Грузия Венгрия 1 вр Георгий Мамардашвили 2 зщ Отар Какабадзе 5 зщ Саба Гогличидзе 4 зщ Лука Лочошвили 19 зщ Георгий Цитаишвили 63' 3 зщ Лаша Двали 77' 14 пз Анзор Меквабишвили 10 пз Георгий Чакветадзе 77' 20 пз Ника Гагнидзе 77' 22 нп Жорж Микаутадзе 17 нп Георгий Квернадзе 90' 7 нп Зурико Давиташвили 63' 16 зщ Ираклий Азаров 77' 18 пз Иракли Егоян 77' 11 нп Буду Зивзивадзе 77' 9 нп Георгий Гулиашвили 90' 1 вр Балаж Тот 6 зщ Вилли Орбан 3 зщ Марк Чингер 11 зщ Милош Керкез 2 зщ Аттила Ошват 70' 18 зщ Жолт Надь 61' 13 пз Андраш Шефер 8 пз Милан Виталиш 70' 10 пз Доминик Собослаи 20 пз Роланд Шаллаи 87' 19 нп Барнабаш Варга 86' 15 пз Арон Чонгваи 61' 14 зщ Бендегуз Болла 70' 21 пз Раймунд Тот 70' 9 нп Акош Сендреи 86' 7 пз Милан Петё 87' Запасные 13 вр Нодари Каличава 23 вр Лука Гугешашвили 12 зщ Георгий Майсурадзе 15 зщ Саба Сазонов 21 зщ Джемал Табидзе 6 пз Гиорги Моистсрапишвили 8 пз Нодар Ломинадзе 12 вр Бенце Гундель-Такач 22 вр Армин Печи 4 зщ Аттила Салаи 5 зщ Акош Маркграф 16 пз Йозеф Урблик 17 пз Каллум Стайлз 23 нп Габор Юрек Главные тренеры Рамаз Сванадзе Марко Росси Голы Лаша Двали 0:1 73' Барнабаш Варга Доминик Собослаи 0:2 85' Наказания Вилли Орбан 19' Милан Виталиш 51' Георгий Цитаишвили 60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Грузия - Венгрия, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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