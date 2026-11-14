Сербия - Германия 13 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Сербия 1 : 3 Германия События матча Сербия - Германия 3' ⚽ Срджан Бабич (0 - 1) Автогол 14' ⚽ Флориан Вирц (0 - 2) 41' Браян Груда 46' ⇄ Андрия Живкович / Лазар Самарджич 46' ⇄ Ваня Драгоевич / Стефан Джодич 50' ⚽ Браян Груда (0 - 3) 56' ⚽ Срджан Бабич (1 - 3) 62' Срджан Бабич 64' ⇄ Владимир Лучич / Душан Тадич 71' ⇄ Александр Митрович / Михайло Цветкович 73' ⇄ Ридле Баку / Филипп Трой 74' ⇄ Том Бишоф / Александар Павлович 74' ⇄ Никлас Фюллькруг / Кай Хаверц 76' Ваня Драгоевич Прямое удаление 81' ⇄ Феликс Нмеча / Флориан Вирц 86' ⇄ Саид Эль-Мала / Браян Груда 86' ⇄ Василий Костов / Сергей Милинкович-Савич 87' Петар Сукачевич 89' Андрия Живкович 89' Андрия Живкович Прямое удаление Составы команд Сербия Германия 23 вр Ваня Милинкович-Савич 2 зщ Коста Неделькович 6 зщ Стефан Гудель 15 зщ Срджан Бабич 21 зщ Петар Сукачев 4 зщ Никола Миленкович 11 пз Лазар Самарджич 46' 20 пз Сергей Милинкович-Савич 86' 7 пз Михайло Цветкович 71' 17 пз Стефан Джодич 46' 10 пз Душан Тадич 63' 5 пз Ваня Драгоевич 46' 14 пз Андрия Живкович 46' 19 пз Владимир Лучич 63' 9 нп Александр Митрович 71' 22 пз Василие Костов 86' 1 вр Марк-Андре тер Штеген 6 зщ Йозуа Киммих 13 зщ Филипп Трой 73' 4 зщ Жонатан Та 2 зщ Малик Тшау 18 зщ Максимилиан Миттельштедт 17 пз Флориан Вирц 81' 5 пз Александар Павлович 73' 10 пз Браян Груда 86' 19 пз Дерри Шерхант 7 нп Кай Хаверц 73' 3 зщ Ридле Баку 73' 14 пз Том Бишоф 73' 9 нп Никлас Фюллькруг 73' 8 пз Феликс Нмеча 81' 20 пз Саид Эль-Мала 86' Запасные 1 вр Джордже Петрович 12 вр Драган Росич 3 зщ Стефан Букинац 13 зщ Никола Симич 16 зщ Страхиня Эракович 18 зщ Мильян Крпич 8 нп Лука Йович 12 вр Йонас Урбиг 21 вр Александр Нюбель 16 зщ Финн Ельч 15 зщ Нико Шлоттербек 11 зщ Натаниэль Браун 22 пз Леннарт Карл 23 нп Юнес Эбнуталиб Главные тренеры Велько Паунович Юрген Клопп Голы Срджан Бабич 0:1 3' Флориан Вирц 0:2 14' Браян Груда 0:3 50' Срджан Бабич 1:3 56' Наказания Браян Груда 41' Срджан Бабич 62' Ваня Драгоевич 74' Петар Сукачев 87' Андрия Живкович 89' Андрия Живкович 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сербия - Германия, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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