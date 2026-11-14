Сербия - Германия 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Сербия
1 : 3
Германия
События матча Сербия - Германия
3'
⚽
Срджан Бабич (0 - 1)Автогол
14'
⚽
Флориан Вирц (0 - 2)
41'
Браян Груда
46'
⇄
Андрия Живкович / Лазар Самарджич
46'
⇄
Ваня Драгоевич / Стефан Джодич
50'
⚽
Браян Груда (0 - 3)
56'
⚽
Срджан Бабич (1 - 3)
62'
Срджан Бабич
64'
⇄
Владимир Лучич / Душан Тадич
71'
⇄
Александр Митрович / Михайло Цветкович
73'
⇄
Ридле Баку / Филипп Трой
74'
⇄
Том Бишоф / Александар Павлович
74'
⇄
Никлас Фюллькруг / Кай Хаверц
76'
Ваня ДрагоевичПрямое удаление
81'
⇄
Феликс Нмеча / Флориан Вирц
86'
⇄
Саид Эль-Мала / Браян Груда
86'
⇄
Василий Костов / Сергей Милинкович-Савич
87'
Петар Сукачевич
89'
Андрия Живкович
89'
Андрия ЖивковичПрямое удаление
Составы команд
Сербия
Германия
|23
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|2
|зщ
|Коста Неделькович
|6
|зщ
|Стефан Гудель
|15
|зщ
|Срджан Бабич
|21
|зщ
|Петар Сукачев
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|11
|пз
|Лазар Самарджич
46'
|20
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
86'
|7
|пз
|Михайло Цветкович
71'
|17
|пз
|Стефан Джодич
46'
|10
|пз
|Душан Тадич
63'
|5
|пз
|Ваня Драгоевич
46'
|14
|пз
|Андрия Живкович
46'
|19
|пз
|Владимир Лучич
63'
|9
|нп
|Александр Митрович
71'
|22
|пз
|Василие Костов
86'
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|13
|зщ
|Филипп Трой
73'
|4
|зщ
|Жонатан Та
|2
|зщ
|Малик Тшау
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|17
|пз
|Флориан Вирц
81'
|5
|пз
|Александар Павлович
73'
|10
|пз
|Браян Груда
86'
|19
|пз
|Дерри Шерхант
|7
|нп
|Кай Хаверц
73'
|3
|зщ
|Ридле Баку
73'
|14
|пз
|Том Бишоф
73'
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
73'
|8
|пз
|Феликс Нмеча
81'
|20
|пз
|Саид Эль-Мала
86'
Запасные
|1
|вр
|Джордже Петрович
|12
|вр
|Драган Росич
|3
|зщ
|Стефан Букинац
|13
|зщ
|Никола Симич
|16
|зщ
|Страхиня Эракович
|18
|зщ
|Мильян Крпич
|8
|нп
|Лука Йович
|12
|вр
|Йонас Урбиг
|21
|вр
|Александр Нюбель
|16
|зщ
|Финн Ельч
|15
|зщ
|Нико Шлоттербек
|11
|зщ
|Натаниэль Браун
|22
|пз
|Леннарт Карл
|23
|нп
|Юнес Эбнуталиб
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Юрген Клопп
Голы
Срджан Бабич
0:1
3'
Флориан Вирц
0:2
14'
Браян Груда
0:3
50'
Срджан Бабич
1:3
56'
Наказания
Браян Груда
41'
Срджан Бабич
62'
Ваня Драгоевич
74'
Петар Сукачев
87'
Андрия Живкович
89'
Андрия Живкович
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сербия - Германия, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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