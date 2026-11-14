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Сербия - Германия 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Сербия
Сербия
1 : 3
Германия
Германия
События матча Сербия - Германия
3'
Срджан Бабич (0 - 1)Автогол
14'
Флориан Вирц (0 - 2)
41'
Браян Груда
46'
Андрия Живкович / Лазар Самарджич
46'
Ваня Драгоевич / Стефан Джодич
50'
Браян Груда (0 - 3)
56'
Срджан Бабич (1 - 3)
62'
Срджан Бабич
64'
Владимир Лучич / Душан Тадич
71'
Александр Митрович / Михайло Цветкович
73'
Ридле Баку / Филипп Трой
74'
Том Бишоф / Александар Павлович
74'
Никлас Фюллькруг / Кай Хаверц
76'
Ваня ДрагоевичПрямое удаление
81'
Феликс Нмеча / Флориан Вирц
86'
Саид Эль-Мала / Браян Груда
86'
Василий Костов / Сергей Милинкович-Савич
87'
Петар Сукачевич
89'
Андрия Живкович
89'
Андрия ЖивковичПрямое удаление
Составы команд
Сербия
Германия
23СербияврВаня Милинкович-Савич
2СербиязщКоста Неделькович
6СербиязщСтефан Гудель
15СербиязщСрджан Бабич
21СербиязщПетар Сукачев
4СербиязщНикола Миленкович
11СербияпзЛазар Самарджич
46'
20СербияпзСергей Милинкович-Савич
86'
7СербияпзМихайло Цветкович
71'
17СербияпзСтефан Джодич
46'
10СербияпзДушан Тадич
63'
5СербияпзВаня Драгоевич
46'
14СербияпзАндрия Живкович
46'
19СербияпзВладимир Лучич
63'
9СербиянпАлександр Митрович
71'
22СербияпзВасилие Костов
86'
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
6ГерманиязщЙозуа Киммих
13ГерманиязщФилипп Трой
73'
4ГерманиязщЖонатан Та
2ГерманиязщМалик Тшау
18ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
17ГерманияпзФлориан Вирц
81'
5ГерманияпзАлександар Павлович
73'
10ГерманияпзБраян Груда
86'
19ГерманияпзДерри Шерхант
7ГерманиянпКай Хаверц
73'
3ГерманиязщРидле Баку
73'
14ГерманияпзТом Бишоф
73'
9ГерманиянпНиклас Фюллькруг
73'
8ГерманияпзФеликс Нмеча
81'
20ГерманияпзСаид Эль-Мала
86'
Запасные
1СербияврДжордже Петрович
12СербияврДраган Росич
3СербиязщСтефан Букинац
13СербиязщНикола Симич
16СербиязщСтрахиня Эракович
18СербиязщМильян Крпич
8СербиянпЛука Йович
12ГерманияврЙонас Урбиг
21ГерманияврАлександр Нюбель
16ГерманиязщФинн Ельч
15ГерманиязщНико Шлоттербек
11ГерманиязщНатаниэль Браун
22ГерманияпзЛеннарт Карл
23ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
Главные тренеры
СербияВелько Паунович
ГерманияЮрген Клопп
Голы
Срджан Бабич
0:1
3'
Флориан Вирц
0:2
14'
Браян Груда
0:3
50'
Срджан Бабич
1:3
56'
Наказания
Браян Груда
41'
Срджан Бабич
62'
Ваня Драгоевич
74'
Петар Сукачев
87'
Андрия Живкович
89'
Андрия Живкович
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сербия - Германия, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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