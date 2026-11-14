Словения - Швейцария 13 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Словения 0 : 0 Швейцария События матча Словения - Швейцария 50' Срджан Кузмич 59' ⇄ Зеки Амдуни / Брель Эмболо 59' ⇄ Айзек Шмидт / Закари Атекаме 80' ⇄ Жан Целар / Жан Випотник 80' ⇄ Тяш Бегич / Альоша Матко 83' Яка Бийол 87' ⇄ Джибриль Соу / Мишель Эбишер 87' ⇄ Самюэль Балле / Дан Ндойе 90+2' ⇄ Рикардо Родригес / Фабиан Ридер Составы команд Словения Швейцария 1 вр Ян Облак 2 зщ Жан Карничник 6 зщ Яка Бийол 5 зщ Срджан Кузмич 4 зщ Жан Залетел 21 зщ Ванья Дркушич 20 пз Алёша Матко 80' 10 пз Марк Забуковник 22 пз Адам Черин 15 пз Даниэль Штурм 18 нп Жан Випотник 80' 11 нп Жан Целар 80' 14 нп Тьяш Бегич 80' 1 вр Грегор Кобель 2 зщ Саша Бричги 4 зщ Нико Эльведи 5 зщ Мануэль Аканджи 16 зщ Закари Атекаме 59' 8 пз Ремо Фройлер 6 пз Денис Закария 20 пз Михел Эбишер 87' 22 нп Фабиан Ридер 90+2' 7 нп Брил Эмболо 59' 11 нп Дан Ндой 87' 17 зщ Исаак Шмидт 59' 10 нп Зеки Амдуни 59' 15 пз Джибриль Соу 87' 9 нп Самюэль Балле 87' 13 зщ Рикардо Родригес 90+2' Запасные 12 вр Матевж Видовшек 16 вр Игор Векич 3 зщ Йошт Урбанчич 17 зщ Реля Обрич 23 зщ Давид Брекало 7 пз Беньямин Вербич 8 пз Санди Ловрич 13 пз Адриан Зелькович 19 пз Томи Хорват 9 нп Андраж Шпорар 12 вр Ивон Мвого 21 вр Марвин Келлер 3 зщ Адриан Байрами 18 зщ Эрай Джёмерт 14 пз Ардон Яшари 23 пз Алвин Саншеш 19 нп Седрик Иттен Главные тренеры Боштьян Цесар Мурат Якин Наказания Срджан Кузмич 50' Яка Бийол 83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Словения - Швейцария, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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