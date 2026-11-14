Словения - Швейцария 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Словения
0 : 0
Швейцария
События матча Словения - Швейцария
50'
Срджан Кузмич
59'
⇄
Зеки Амдуни / Брель Эмболо
59'
⇄
Айзек Шмидт / Закари Атекаме
80'
⇄
Жан Целар / Жан Випотник
80'
⇄
Тяш Бегич / Альоша Матко
83'
Яка Бийол
87'
⇄
Джибриль Соу / Мишель Эбишер
87'
⇄
Самюэль Балле / Дан Ндойе
90+2'
⇄
Рикардо Родригес / Фабиан Ридер
Составы команд
Словения
Швейцария
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|6
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Срджан Кузмич
|4
|зщ
|Жан Залетел
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
|20
|пз
|Алёша Матко
80'
|10
|пз
|Марк Забуковник
|22
|пз
|Адам Черин
|15
|пз
|Даниэль Штурм
|18
|нп
|Жан Випотник
80'
|11
|нп
|Жан Целар
80'
|14
|нп
|Тьяш Бегич
80'
|1
|вр
|Грегор Кобель
|2
|зщ
|Саша Бричги
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|16
|зщ
|Закари Атекаме
59'
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Денис Закария
|20
|пз
|Михел Эбишер
87'
|22
|нп
|Фабиан Ридер
90+2'
|7
|нп
|Брил Эмболо
59'
|11
|нп
|Дан Ндой
87'
|17
|зщ
|Исаак Шмидт
59'
|10
|нп
|Зеки Амдуни
59'
|15
|пз
|Джибриль Соу
87'
|9
|нп
|Самюэль Балле
87'
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
90+2'
Запасные
|12
|вр
|Матевж Видовшек
|16
|вр
|Игор Векич
|3
|зщ
|Йошт Урбанчич
|17
|зщ
|Реля Обрич
|23
|зщ
|Давид Брекало
|7
|пз
|Беньямин Вербич
|8
|пз
|Санди Ловрич
|13
|пз
|Адриан Зелькович
|19
|пз
|Томи Хорват
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|12
|вр
|Ивон Мвого
|21
|вр
|Марвин Келлер
|3
|зщ
|Адриан Байрами
|18
|зщ
|Эрай Джёмерт
|14
|пз
|Ардон Яшари
|23
|пз
|Алвин Саншеш
|19
|нп
|Седрик Иттен
Главные тренеры
|Боштьян Цесар
|Мурат Якин
Наказания
Срджан Кузмич
50'
Яка Бийол
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Словения - Швейцария, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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