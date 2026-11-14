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Словения - Швейцария 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Словения
Словения
0 : 0
Швейцария
Швейцария
События матча Словения - Швейцария
50'
Срджан Кузмич
59'
Зеки Амдуни / Брель Эмболо
59'
Айзек Шмидт / Закари Атекаме
80'
Жан Целар / Жан Випотник
80'
Тяш Бегич / Альоша Матко
83'
Яка Бийол
87'
Джибриль Соу / Мишель Эбишер
87'
Самюэль Балле / Дан Ндойе
90+2'
Рикардо Родригес / Фабиан Ридер
Составы команд
Словения
Швейцария
1СловенияврЯн Облак
2СловениязщЖан Карничник
6СловениязщЯка Бийол
5СловениязщСрджан Кузмич
4СловениязщЖан Залетел
21СловениязщВанья Дркушич
20СловенияпзАлёша Матко
80'
10СловенияпзМарк Забуковник
22СловенияпзАдам Черин
15СловенияпзДаниэль Штурм
18СловениянпЖан Випотник
80'
11СловениянпЖан Целар
80'
14СловениянпТьяш Бегич
80'
1ШвейцарияврГрегор Кобель
2ШвейцариязщСаша Бричги
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
16ШвейцариязщЗакари Атекаме
59'
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ШвейцарияпзДенис Закария
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
87'
22ШвейцариянпФабиан Ридер
90+2'
7ШвейцариянпБрил Эмболо
59'
11ШвейцариянпДан Ндой
87'
17ШвейцариязщИсаак Шмидт
59'
10ШвейцариянпЗеки Амдуни
59'
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
87'
9ШвейцариянпСамюэль Балле
87'
13ШвейцариязщРикардо Родригес
90+2'
Запасные
12СловенияврМатевж Видовшек
16СловенияврИгор Векич
3СловениязщЙошт Урбанчич
17СловениязщРеля Обрич
23СловениязщДавид Брекало
7СловенияпзБеньямин Вербич
8СловенияпзСанди Ловрич
13СловенияпзАдриан Зелькович
19СловенияпзТоми Хорват
9СловениянпАндраж Шпорар
12ШвейцарияврИвон Мвого
21ШвейцарияврМарвин Келлер
3АлбаниязщАдриан Байрами
18ШвейцариязщЭрай Джёмерт
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
23ШвейцарияпзАлвин Саншеш
19ШвейцариянпСедрик Иттен
Главные тренеры
СловенияБоштьян Цесар
ШвейцарияМурат Якин
Наказания
Срджан Кузмич
50'
Яка Бийол
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Словения - Швейцария, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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