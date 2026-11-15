Сборная Украины проиграла Северной Ирландии и лишилась шансов на повышение в Лигу А 

Сборная Украины потерпела поражение от Северной Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе B. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Терри Девлин.

В первом тайме команды обменивались опасными моментами, однако открыть счёт никому не удалось. На 23-й минуте нападающий североирландцев Джейми Донли отправил мяч в ворота Анатолия Трубина, но после проверки эпизода взятие ворот отменили из-за положения вне игры. Украинцам удалось сохранить ничейный результат до перерыва.

Развязка наступила во второй половине встречи. На 68-й минуте Северная Ирландия заработала угловой, после розыгрыша которого мяч оказался у Девлина на подступах к штрафной площади. Полузащитник обработал передачу и мощным ударом отправил мяч в верхний угол ворот. Голкипер сборной Украины не смог помешать сопернику открыть счёт. Ассистентом выступил Итан Гэлбрейт.

После пропущенного мяча команда Андреа Мальдеры попыталась отыграться, однако сравнять счёт украинцам не удалось. В итоге хозяева удержали минимальное преимущество и заработали три очка.

Северная Ирландия после пяти туров набрала 11 очков и вышла на первое место в группе B2. На втором месте располагается Венгрия с 10 баллами. Команды встретятся в заключительном туре 17 ноября, и именно в этой игре определится, кто получит прямую путёвку в дивизион А, а кто отправится в стыковые матчи за повышение.

Сборная Украины с четырьмя очками осталась третьей и досрочно лишилась возможности подняться в Лигу А. В заключительном туре команда Мальдеры сыграет с Грузией. Матч также состоится 17 ноября.