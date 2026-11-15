Жезуш объяснил, почему не скучает по Роналду в сборной Португалии 

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш с иронией ответил на вопрос об отсутствии Криштиану Роналду в национальной команде. Поводом для разговора стало поражение португальцев от Дании со счётом 1:4 в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Эта встреча стала первой для сборной после объявления нападающего о завершении международной карьеры.

После матча журналисты поинтересовались у наставника, испытывает ли он нехватку бывшего капитана команды. Жезуш не стал скрывать, что не рассматривает возвращение Роналду как актуальный вопрос, поскольку футболист уже принял решение и больше не входит в состав национальной сборной.

«Скучаю по нему? В каком смысле скучаю? Его здесь больше нет. Зачем по нему скучать? Он мог бы составить кому-нибудь компанию, но он больше не играет, его здесь нет, и он сам решил, как сложится его будущее», — приводит слова специалиста A Bola.

При этом Жезуш признал, что болельщики вправе скучать по легендарному нападающему. По словам тренера, за 23 года выступлений за Португалию Роналду сделал очень многое для национальной команды, и забыть его вклад невозможно. Во время встречи с Данией имя форварда звучало с трибун, особенно после того, как соперник забил четвёртый мяч.

Поражение от датчан стало серьёзным ударом для португальцев, которые до этого выиграли все четыре матча группового этапа. Команда Жезуша не смогла справиться с атакой соперника и пропустила четыре мяча, ответив лишь одним голом Бернарду Силвы.

Напомним, отношения между Роналду и тренерским штабом осложнились во время предыдущего международного сбора. Форвард остался в запасе в матче с Норвегией (2:1) и, несмотря на разминку, не вышел на поле. После этого он покинул расположение сборной до следующей игры. Позднее Роналду объявил об уходе из национальной команды. Жезуш ранее заявлял, что уважает решение футболиста и не испытывает к нему обиды.