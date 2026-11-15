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Тренер Португалии раскритиковал игру команды в обороне после матча с Данией

Дата публикации: 15-11-2026 10:17

Тренер Португалии раскритиковал игру команды в обороне после матча с Данией 

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал крупное домашнее поражение от Дании в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча в Браге завершилась со счётом 1:4. Наставник признал, что его команда не справилась с атакующими действиями соперника, особенно после перерыва.

По словам Жезуша, португальцы не смогли повторить оборонительную игру, которую продемонстрировали в первой встрече с датчанами. Тренер рассчитывал, что после перерыва футболисты добавят в интенсивности и надёжности, однако изменить ход матча не удалось.

«В оборонительном плане мы не показали того уровня, что в гостевой встрече с датчанами. Мы не сумели сдержать атаки соперника, особенно после перерыва. Я рассчитывал, что футболисты смогут прибавить, но этого не произошло. Соперник был сильнее и качественнее», — приводит слова специалиста A Bola со ссылкой на RTP.

Отдельно Жезуш остановился на действиях Жоау Феликса, который играл в роли второго нападающего. По мнению тренера, форварду не удалось находить свободные зоны между линиями соперника, из-за чего Португалия не получила преимущества в центральной части поля. Дания, напротив, успешно перекрывала пространство и регулярно нарушала построение атак хозяев.

Поражение повлияло и на планы тренерского штаба перед заключительным туром. Жезуш рассчитывал, что в случае досрочного решения задачи выхода из группы сможет предоставить игровое время другим футболистам в матче с Уэльсом в Кардиффе. Теперь же главная цель команды — гарантировать себе необходимый результат и сохранить первое место.

Наставник также признал, что неудача может сказаться на эмоциональном состоянии игроков. До встречи с Данией португальцы выиграли четыре матча подряд и подходили к игре с высокой уверенностью. Однако теперь команде необходимо принять результат и признать заслуги соперника.

Матч с Данией стал для Португалии первым после объявления Криштиану Роналду об уходе из национальной команды. Перед началом встречи футболисты вышли на поле в майках с седьмым номером в знак уважения к бывшему капитану.

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