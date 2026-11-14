Норвегия - Уэльс 14 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Норвегия
3 : 1
Уэльс
События матча Норвегия - Уэльс
16'
Итан Ампаду
59'
⚽
Антонио Нуса (1 - 0)
64'
⇄
Марк Харрис / Льюис Кумас
66'
⇄
Андреас Шельдеруп / Оскар Бобб
66'
⇄
Патрик Берг / Тело Аасгаард
68'
⚽
Андреас Шельдеруп (2 - 0)
72'
⇄
Рубин Колвилл / Лиам Каллен
72'
⇄
Дэвид Брукс / Дэниел Джеймс
72'
⇄
Коннор Робертс / Неко Уильямс
79'
⚽
Дэвид Брукс (2 - 1)
85'
⇄
Маркус Педерсен / Юлиан Рюэрсон
85'
Коннор Робертс
87'
Харри Уилсон
88'
⚽
Эрлинг Холанд (3 - 1)Пенальти
90+2'
⇄
Феликс Хорн Мюре / Мартин Эдегор
90+2'
⇄
Лео Эстигор / Давид Мёллер Вольф
Составы команд
Норвегия
Уэльс
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
85'
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
90+2'
|8
|пз
|Сандер Берге
|10
|пз
|Мартин Эдегор
90+2'
|19
|пз
|Тело Осгор
66'
|22
|нп
|Оскар Бобб
66'
|20
|нп
|Антонио Нуса
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|6
|пз
|Патрик Берг
66'
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
66'
|16
|пз
|Маркус Педерсен
85'
|4
|зщ
|Лео Эстигор
90+2'
|18
|пз
|Феликс Хорн Мюре
90+2'
|1
|вр
|Карл Дарлоу
|6
|зщ
|Джо Родон
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|3
|зщ
|Неко Уильямс
72'
|15
|зщ
|Джей Дасилва
|5
|пз
|Итан Ампаду
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|20
|пз
|Дэниел Джеймс
72'
|11
|нп
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Льюис Кумас
64'
|10
|нп
|Лиам Каллен
72'
|18
|пз
|Марк Харрис
64'
|14
|зщ
|Коннор Робертс
72'
|17
|пз
|Рубин Колвилл
72'
|7
|пз
|Дэвид Брукс
72'
Запасные
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|2
|зщ
|Один Бёртуфт
|23
|зщ
|Эйвинн Хелланн
|15
|пз
|Уго Ветлесен
|7
|нп
|Александр Сёрлот
|11
|нп
|Эрик Ботхейм
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|21
|вр
|Джо Данкан
|2
|зщ
|Крис Мефам
|16
|зщ
|Джейден Лиену
|19
|пз
|Циан Эшфорд
|22
|пз
|Джош Шихан
|23
|пз
|Кай Эндрюс
|13
|нп
|Аарон Коллинз
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Крэйг Беллами
Голы
Антонио Нуса
1:0
59'
Андреас Шельдеруп
Эрлинг Холанд
2:0
68'
Дэвид Брукс
Гарри Уилсон
2:1
79'
Эрлинг Холанд
3:1
88'
Наказания
Итан Ампаду
16'
Коннор Робертс
86'
Гарри Уилсон
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норвегия - Уэльс, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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