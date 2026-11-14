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Норвегия - Уэльс 14 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Норвегия
Норвегия
3 : 1
Уэльс
Уэльс
События матча Норвегия - Уэльс
16'
Итан Ампаду
59'
Антонио Нуса (1 - 0)
64'
Марк Харрис / Льюис Кумас
66'
Андреас Шельдеруп / Оскар Бобб
66'
Патрик Берг / Тело Аасгаард
68'
Андреас Шельдеруп (2 - 0)
72'
Рубин Колвилл / Лиам Каллен
72'
Дэвид Брукс / Дэниел Джеймс
72'
Коннор Робертс / Неко Уильямс
79'
Дэвид Брукс (2 - 1)
85'
Маркус Педерсен / Юлиан Рюэрсон
85'
Коннор Робертс
87'
Харри Уилсон
88'
Эрлинг Холанд (3 - 1)Пенальти
90+2'
Феликс Хорн Мюре / Мартин Эдегор
90+2'
Лео Эстигор / Давид Мёллер Вольф
Составы команд
Норвегия
Уэльс
13НорвегияврЭгиль Сельвик
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
85'
3НорвегиязщКристоффер Аер
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
90+2'
8НорвегияпзСандер Берге
10НорвегияпзМартин Эдегор
90+2'
19НорвегияпзТело Осгор
66'
22НорвегиянпОскар Бобб
66'
20НорвегиянпАнтонио Нуса
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
6НорвегияпзПатрик Берг
66'
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
66'
16НорвегияпзМаркус Педерсен
85'
4НорвегиязщЛео Эстигор
90+2'
18НорвегияпзФеликс Хорн Мюре
90+2'
1УэльсврКарл Дарлоу
6УэльсзщДжо Родон
4УэльсзщБен Дэвис
3УэльсзщНеко Уильямс
72'
15УэльсзщДжей Дасилва
5УэльспзИтан Ампаду
8УэльспзГарри Уилсон
20УэльспзДэниел Джеймс
72'
11УэльснпБреннан Джонсон
9УэльснпЛьюис Кумас
64'
10УэльснпЛиам Каллен
72'
18УэльспзМарк Харрис
64'
14УэльсзщКоннор Робертс
72'
17УэльспзРубин Колвилл
72'
7УэльспзДэвид Брукс
72'
Запасные
1НорвегияврЭрьян Нюланд
12НорвегияврСандер Тангвик
2НорвегиязщОдин Бёртуфт
23НорвегиязщЭйвинн Хелланн
15НорвегияпзУго Ветлесен
7НорвегиянпАлександр Сёрлот
11НорвегиянпЭрик Ботхейм
12УэльсврДэнни Уорд
21УэльсврДжо Данкан
2УэльсзщКрис Мефам
16УэльсзщДжейден Лиену
19УэльспзЦиан Эшфорд
22УэльспзДжош Шихан
23УэльспзКай Эндрюс
13УэльснпАарон Коллинз
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
УэльсКрэйг Беллами
Голы
Антонио Нуса
1:0
59'
Андреас Шельдеруп
Эрлинг Холанд
2:0
68'
Дэвид Брукс
Гарри Уилсон
2:1
79'
Эрлинг Холанд
3:1
88'
Наказания
Итан Ампаду
16'
Коннор Робертс
86'
Гарри Уилсон
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норвегия - Уэльс, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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