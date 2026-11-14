Норвегия - Уэльс 14 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Норвегия 3 : 1 Уэльс События матча Норвегия - Уэльс 16' Итан Ампаду 59' ⚽ Антонио Нуса (1 - 0) 64' ⇄ Марк Харрис / Льюис Кумас 66' ⇄ Андреас Шельдеруп / Оскар Бобб 66' ⇄ Патрик Берг / Тело Аасгаард 68' ⚽ Андреас Шельдеруп (2 - 0) 72' ⇄ Рубин Колвилл / Лиам Каллен 72' ⇄ Дэвид Брукс / Дэниел Джеймс 72' ⇄ Коннор Робертс / Неко Уильямс 79' ⚽ Дэвид Брукс (2 - 1) 85' ⇄ Маркус Педерсен / Юлиан Рюэрсон 85' Коннор Робертс 87' Харри Уилсон 88' ⚽ Эрлинг Холанд (3 - 1) Пенальти 90+2' ⇄ Феликс Хорн Мюре / Мартин Эдегор 90+2' ⇄ Лео Эстигор / Давид Мёллер Вольф Составы команд Норвегия Уэльс 13 вр Эгиль Сельвик 14 зщ Юлиан Рюэрсон 85' 3 зщ Кристоффер Аер 17 зщ Торбьёрн Хеггем 5 зщ Давид Мёллер Вольфе 90+2' 8 пз Сандер Берге 10 пз Мартин Эдегор 90+2' 19 пз Тело Осгор 66' 22 нп Оскар Бобб 66' 20 нп Антонио Нуса 9 нп Эрлинг Холанд 6 пз Патрик Берг 66' 21 нп Андреас Шельдеруп 66' 16 пз Маркус Педерсен 85' 4 зщ Лео Эстигор 90+2' 18 пз Феликс Хорн Мюре 90+2' 1 вр Карл Дарлоу 6 зщ Джо Родон 4 зщ Бен Дэвис 3 зщ Неко Уильямс 72' 15 зщ Джей Дасилва 5 пз Итан Ампаду 8 пз Гарри Уилсон 20 пз Дэниел Джеймс 72' 11 нп Бреннан Джонсон 9 нп Льюис Кумас 64' 10 нп Лиам Каллен 72' 18 пз Марк Харрис 64' 14 зщ Коннор Робертс 72' 17 пз Рубин Колвилл 72' 7 пз Дэвид Брукс 72' Запасные 1 вр Эрьян Нюланд 12 вр Сандер Тангвик 2 зщ Один Бёртуфт 23 зщ Эйвинн Хелланн 15 пз Уго Ветлесен 7 нп Александр Сёрлот 11 нп Эрик Ботхейм 12 вр Дэнни Уорд 21 вр Джо Данкан 2 зщ Крис Мефам 16 зщ Джейден Лиену 19 пз Циан Эшфорд 22 пз Джош Шихан 23 пз Кай Эндрюс 13 нп Аарон Коллинз Главные тренеры Столе Сольбаккен Крэйг Беллами Голы Антонио Нуса 1:0 59' Андреас Шельдеруп Эрлинг Холанд 2:0 68' Дэвид Брукс Гарри Уилсон 2:1 79' Эрлинг Холанд 3:1 88' Наказания Итан Ампаду 16' Коннор Робертс 86' Гарри Уилсон 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норвегия - Уэльс, который состоялся 14 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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