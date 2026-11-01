06:08 ()
Свернуть список

Беларусь - Албания 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рудольф Илловски (Будапешт, Венгрия), вместимость: 17000
15 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 6-й тур
Беларусь
Албания

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Беларусь
Албания
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
ИталияРоландо Маран
История личных встреч
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 1. 1-й турАлбания2 : 0Беларусь
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 6-й турАлбания3 : 2Беларусь
04.09.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 1-й турБеларусь0 : 2Албания
15.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Беларусь0 : 0Албания
26.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 5-й турАлбания1 : 0Беларусь
12.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 4-й турБеларусь2 : 0Албания
17.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 13-й турАлбания2 : 4Беларусь
02.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 1-й турБеларусь2 : 2Албания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания512
2
Плей-офф за повышение
Беларусь510
3 Финляндия57
4
Стыковая зона
Сан-Марино50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория513
2
Плей-офф за повышение
Кипр58
3 Армения55
4
Стыковая зона
Латвия51
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2
Плей-офф за повышение
Молдавия57
3 Фарерские острова44
4
Стыковая зона
Казахстан52
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия48
2
Плей-офф за повышение
Эстония46
3 Болгария44
4
Стыковая зона
Люксембург43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Беларусь
0%
Ничья
0%
Албания
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close