Беларусь - Албания 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рудольф Илловски (Будапешт, Венгрия), вместимость: 17000
15 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 6-й тур
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Составы команд
Беларусь
Албания
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Роландо Маран
История личных встреч
|26.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 1. 1-й тур
|2 : 0
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 6-й тур
|3 : 2
|04.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 1-й тур
|0 : 2
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|0 : 0
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|12.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 13-й тур
|2 : 4
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|5
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Беларусь
|5
|10
|3
|Финляндия
|5
|7
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|5
|8
|3
|Армения
|5
|5
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|5
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдавия
|5
|7
|3
|Фарерские острова
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|5
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|4
|6
|3
|Болгария
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Люксембург
|4
|3
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