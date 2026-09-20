Марсель - ПСЖ 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|8
|пз
|Химад Абделли
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|77
|пз
|Амин Арит
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|пз
|Игор Пайшао
|9
|нп
|Амин Гуири
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Ферран Торрес
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|Бруно Женезио
|Луис Энрике
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|5 : 0
|08.01.2026
|Суперкубок Франции 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 1
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Лион
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|5
|7
|7
|ПСЖ
|4
|5
|8
|Лорьян
|4
|5
|9
|Брест
|4
|5
|10
|Ланс
|5
|4
|11
|Анже
|4
|4
|12
|Труа
|4
|4
|13
|Марсель
|4
|3
|14
|Ле-Ман
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2