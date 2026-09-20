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Марсель - ПСЖ 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
20 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Марсель
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
21МароккозщНайеф Агер
33Италиязщ Эмерсон
8АлжирпзХимад Абделли
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
77МароккопзАмин Арит
7АнглияпзЭйнджел Гомес
14БразилияпзИгор Пайшао
9АлжирнпАмин Гуири
39РоссияврМатвей Сафонов
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
10ФранциянпУсман Дембеле
9ИспаниянпФерран Торрес
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
08.02.2026Франция — Лига 121-й турПСЖ5 : 0Марсель
08.01.2026Суперкубок Франции 2025ФиналПСЖ2 : 2 4 : 1Марсель
22.09.2025Франция — Лига 15-й турМарсель1 : 0ПСЖ
16.03.2025Франция — Лига 126-й турПСЖ3 : 1Марсель
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМарсель0 : 3ПСЖ
31.03.2024Франция - Лига 127-й турМарсель0 : 2ПСЖ
24.09.2023Франция - Лига 16-й турПСЖ4 : 0Марсель
26.02.2023Франция - Лига 125-й турМарсель0 : 3ПСЖ
08.02.2023Кубок Франции1/8 финалаМарсель2 : 1ПСЖ
16.10.2022Франция - Лига 111-й турПСЖ1 : 0Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Париж511
3
Лига чемпионов
Лилль410
4
Лига чемпионов
Ренн410
5
Лига Европы
Лион48
6
Лига конференций
Страсбург57
7 ПСЖ45
8 Лорьян45
9 Брест45
10 Ланс54
11 Анже44
12 Труа44
13 Марсель43
14 Ле-Ман43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Гавр42
17
Зона вылета
Тулуза42
18
Зона вылета
Ницца42
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Марсель
0%
Ничья
0%
ПСЖ
100%

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