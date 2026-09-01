Порту - Бенфика 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|16
|пз
|Хван Ин Бём
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|19
|нп
|Андре Силва
|11
|нп
|Пепе
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Франческо Фариоли
|Марку Силва
|08.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 4
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|03.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|21.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|14
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|6
|14
| 5
Лига конференций
|Эштрела
|6
|10
|6
|Арока
|6
|10
|7
|Брага
|5
|10
|8
|Академику
|6
|8
|9
|Маритиму
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|8
|11
|Фамаликан
|7
|7
|12
|Морейренсе
|6
|7
|13
|Алверка
|6
|5
|14
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|15
|Риу Аве
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1