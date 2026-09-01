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Порту - Бенфика 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
20 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Порту
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
16 Южная Корея пз Хван Ин Бём
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
10 Испания пз Габриэль Вейга
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
19 Португалия нп Андре Силва
11 Бразилия нп Пепе
24 Португалия вр Самуэл Суареш
58 Португалия зщ Даниэл Банжаки
44 Португалия зщ Томаш Араужу
2 Франция зщ Клеман Лангле
26 Швеция зщ Самуэль Даль
36 Португалия пз Жоау Пальинья
27 Португалия пз Рафаэл Силва
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Португалия Марку Силва
История личных встреч
08.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика2 : 2Порту
14.01.2026 Кубок Португалии 1/4 финала Порту1 : 0Бенфика
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Порту0 : 0Бенфика
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Порту1 : 4Бенфика
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика4 : 1Порту
03.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Порту5 : 0Бенфика
29.09.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика1 : 0Порту
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0Порту
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Порту
21.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Порту0 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика616
3
Лига чемпионов
Спортинг614
4
Лига Европы
Санта-Клара614
5
Лига конференций
Эштрела610
6 Арока610
7 Брага510
8 Академику68
9 Маритиму78
10 Жил Висенте68
11 Фамаликан77
12 Морейренсе67
13 Алверка65
14 Витория Гимарайнш64
15 Риу Аве64
16
Стыковая зона
Насьонал74
17
Зона вылета
Эшторил62
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Порту
0%
Ничья
0%
Бенфика
0%

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