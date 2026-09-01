Коринтианс - Флуминенсе 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Флуминенсе, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|02.04.2026
|Бразилия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|14.09.2025
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|23-й тур
|0 : 1
|17.04.2025
|Бразилия — Серия А
|4-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
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|4-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|3 : 3
|28.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|27.10.2022
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|02.07.2022
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|14.10.2021
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|27
|57
|2
|Палмейрас
|27
|56
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|46
|4
|Баия
|27
|46
|5
|Флуминенсе
|27
|45
|6
|Крузейро
|27
|42
|7
|Атлетико Минейро
|26
|39
|8
|Коритиба
|27
|38
|9
|Ред Булл Брагантино
|26
|36
|10
|Сантос
|26
|35
|11
|Ботафого
|27
|35
|12
|Сан-Паулу
|26
|33
|13
|Витория
|27
|33
|14
|Коринтианс
|27
|32
|15
|Мирасол
|27
|29
|16
|Гремио
|27
|28
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|26
|28
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|27
|28
| 19
Зона вылета
|Ремо
|27
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|26
|17