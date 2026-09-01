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Атлетико Паранаэнсе - Баия 21 Сентября прямая трансляция

21 Сентября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 28-й тур
Атлетико Паранаэнсе
Баия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Баия, которое состоится 21 Сентября 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Баия
Салвадор
Главные тренеры
Бразилия Одаир Эллманн
История личных встреч
02.04.2026 Бразилия — Серия А 9-й тур Баия3 : 0Атлетико Паранаэнсе
24.11.2024 Бразилия - Серия А 35-й тур Баия1 : 1Атлетико Паранаэнсе
11.07.2024 Бразилия - Серия А 16-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 3Баия
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Баия1 : 1Атлетико Паранаэнсе
17.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 0Баия
10.10.2021 Бразилия - Серия А 25-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 2Баия
25.06.2021 Бразилия - Серия А 6-й тур Баия2 : 1Атлетико Паранаэнсе
21.01.2021 Бразилия - Серия А 31-й тур Баия1 : 0Атлетико Паранаэнсе
27.09.2020 Бразилия - Серия А 12-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 0Баия
06.10.2019 Бразилия - Серия А 23-й тур Баия1 : 2Атлетико Паранаэнсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2757
2 Палмейрас2756
3 Атлетико Паранаэнсе2746
4 Баия2746
5 Флуминенсе2745
6 Крузейро2742
7 Атлетико Минейро2639
8 Коритиба2738
9 Ред Булл Брагантино2636
10 Сантос2635
11 Ботафого2735
12 Сан-Паулу2633
13 Витория2733
14 Коринтианс2732
15 Мирасол2729
16 Гремио2728
17
Зона вылета
Васко да Гама2628
18
Зона вылета
Интернасьонал2728
19
Зона вылета
Ремо2723
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2617
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Паранаэнсе
0%
Ничья
0%
Баия
0%

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