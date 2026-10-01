Южная Корея - Узбекистан 06 Октября прямая трансляция
06 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
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Составы команд
Южная Корея
Узбекистан
Главные тренеры
|Фабио Каннаваро
История личных встреч
|20.11.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 4
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа A. 10-й тур
|0 : 0
|15.11.2016
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа A. 5-й тур
|2 : 1
|27.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|22.01.2015
|Кубок Азии
|1/4 финала
|2 : 0 ДВ
|11.06.2013
|ЧМ-2014 - Азия
|Группа A. 9-й тур
|1 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Азия
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2
|25.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|4 : 2
|28.01.2011
|Кубок Азии
|За 3-е место
|2 : 3
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