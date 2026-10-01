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Южная Корея - Узбекистан 06 Октября прямая трансляция

06 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Южная Корея
Узбекистан

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Составы команд
Южная Корея
Узбекистан
Главные тренеры
Италия Фабио Каннаваро
История личных встреч
20.11.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан0 : 4Южная Корея
05.09.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 10-й тур Узбекистан0 : 0Южная Корея
15.11.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 5-й тур Южная Корея2 : 1Узбекистан
27.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Южная Корея1 : 1Узбекистан
22.01.2015 Кубок Азии 1/4 финала Южная Корея2 : 0 ДВУзбекистан
11.06.2013 ЧМ-2014 - Азия Группа A. 9-й тур Южная Корея1 : 0Узбекистан
11.09.2012 ЧМ-2014 - Азия Группа A. 4-й тур Узбекистан2 : 2Южная Корея
25.02.2012 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2012 Южная Корея4 : 2Узбекистан
28.01.2011 Кубок Азии За 3-е место Узбекистан2 : 3Южная Корея
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Южная Корея
60%
Ничья
0%
Узбекистан
40%

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