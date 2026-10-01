Галатасарай - Касымпаша 09 Октября прямая трансляция
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
09 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
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Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Касымпаша
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|17.05.2026
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|3 : 0
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 3
|28.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 3
|17.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|3 : 4
|03.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|2 : 3
|20.01.2022
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 3
|29.08.2021
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Амед
|6
|13
| 2
Лига чемпионов
|Галатасарай
|6
|13
| 3
Лига Европы
|Бешикташ
|6
|12
| 4
Лига конференций
|Коджаэлиспор
|6
|12
|5
|Аланьяспор
|6
|11
|6
|Трабзонспор
|6
|10
|7
|Касымпаша
|6
|10
|8
|Фенербахче
|6
|10
|9
|Ризеспор
|6
|10
|10
|Газиантеп
|6
|8
|11
|Истанбул Башакшехир
|6
|7
|12
|Эрзурумспор
|6
|7
|13
|Генчлербирлиги
|6
|7
|14
|Чорум
|6
|7
|15
|Коньяспор
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Самсунспор
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Гёзтепе
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|6
|3
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