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Галатасарай - Касымпаша 09 Октября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
09 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Галатасарай
Касымпаша

Стартовый состав
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Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Касымпаша
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
17.05.2026 Турция — Суперлига 34-й тур Касымпаша1 : 0Галатасарай
21.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур Галатасарай3 : 0Касымпаша
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Касымпаша3 : 3Галатасарай
28.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Галатасарай3 : 3Касымпаша
17.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур Касымпаша3 : 4Галатасарай
03.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 1Касымпаша
11.03.2023 Турция - Суперлига 25-й тур Галатасарай1 : 0Касымпаша
11.09.2022 Турция - Суперлига 6-й тур Касымпаша2 : 3Галатасарай
20.01.2022 Турция - Суперлига 22-й тур Галатасарай1 : 3Касымпаша
29.08.2021 Турция - Суперлига 3-й тур Касымпаша2 : 2Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Амед613
2
Лига чемпионов
Галатасарай613
3
Лига Европы
Бешикташ612
4
Лига конференций
Коджаэлиспор612
5 Аланьяспор611
6 Трабзонспор610
7 Касымпаша610
8 Фенербахче610
9 Ризеспор610
10 Газиантеп68
11 Истанбул Башакшехир67
12 Эрзурумспор67
13 Генчлербирлиги67
14 Чорум67
15 Коньяспор64
16
Зона вылета
Самсунспор64
17
Зона вылета
Гёзтепе63
18
Зона вылета
Эюпспор63
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Галатасарай
0%
Ничья
0%
Касымпаша
0%

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